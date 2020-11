El fin de semana de Halloween en La Laguna termina con 45 sanciones por fiestas en domicilios

La pregunta de por qué San Cristóbal de La Laguna presenta los segundos peores datos de contagios, con 1.173 casos positivos, podría tener su respuesta en la irresponsabilidad de muchos particulares.

El consistorio puso en marcha un dispositivo especial de seguridad de la mano de la Policía Local conjuntamente con la Policía Canaria y el Cuerpo Nacional de Polícia, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de la distancia social, el cumplimiento de las medidas de aforo, así como otras cuestiones normativas. Sin embargo, a pesar de los reiterados avisos tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales, el primer fin de semana de controles – se incluye las noches del jueves, viernes y sábado- ha concluido con 45 propuestas de sanción en fiestas privadas a lo largo y ancho de todo el municipio.

“ALGUNOS PROPIETARIOS NO COLABORAN”

Esto es, 15 fiestas privadas -incumpliendo las limitaciones- al día, solo en el muncipio de La Laguna. El concejal de Seguridad, Alejandro Marrero, ha señalado en los micrófonos de COPE Canarias, coincide en que la celebración de la Noche de los Finados tuvo mucho que ver. Tal es así que según el concejal se han encontrado con casos de propietarios o moradores que no colaboran. Una vez que se presentan los agentes en el domicilio, estos tienen que volver hasta dos y tres veces para poder identificar a todos los que se encuentran en el domicilio. Es por ello que ha anunciado que preparan un protocolo para agilizar este tipo de actuaciones.

ℹ️ DATOS FIN DE SEMANA (28 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE). Actuación conjunta @policialalaguna, @CGPCanaria, @policia, @UrbanismoLaguna y #SanidadLaLaguna



�� Actas - propuestas de sanción:



�� Sin mascarillas: 103

�� Aforo: 2

�� Medidas de seguridad Covid: 55

�� Fumar: 4

(Hilo) pic.twitter.com/NXh9XLfmOT — Seguridad Ciudadana La Laguna (@TraficoLaLaguna) November 2, 2020

100 SANCIONES POR IR SIN MASCARILLA O LLEVARLA MAL PUESTA

Otra de las cuestiones que ha puesto de manifiesto este operativo es que meses después de su obligatoriedad, todavía hay mucha gente que no lleva la correspondiente mascarillla, o que la lleva mal puesto. Al menos esto es lo que ha constatado la policía local que propuso para sanción a más de 100 personas por no llevarla o por portarla mal. A esto hay que sumar algo que no es nuevo, pero sobre lo que la Policía ha vuelto a insistir y es la práctica del botellón. Así el pasado fin de semana se constataron 16 incumplimientos por este motivo.

ℹ️�� Dispositivo especial en diferentes zonas de nuestro municipio, con control de @policialalaguna en comercios y hostelería.



�� La Laguna es un municipio donde el ocio en la calle es un motor económico fundamental, pero el cumplimiento de las medidas sanitarias (hilo) pic.twitter.com/Cr42AvjlmI — Seguridad Ciudadana La Laguna (@TraficoLaLaguna) October 29, 2020

Junto con la Policía Local en estas visitan acuden los técnicos de Urbanismo para controlar otro de los asuntos que preocupan, que es que se mantenga la distancia entre las mesas en el interior y en las terrazas. Así, por este y otros motivos como por ejemplo, la ausencia de hidrogel se han propuesto