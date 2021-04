Fin del estado de alarma: ¿cuándo dejaremos de usar mascarilla en Tenerife?

Si no hay cambios de última hora, en tan solo dos semanas, el próximo 9 de mayo, decaerá el estado de alarma declarado por el Gobierno central en todo el país para hacer frente a la lucha contra la pandemia dentro de un marco jurídico.

Esto supone, entre otras cosas, la finalización del toque de queda, pero no de todas las restricciones, ya que podrán mantenerse otras medidas de contención del coronavirus aprobadas por las comunidades autónomas.

El secretario del Sindicato Médico en Tenerife, Levy Cabrera, es optimista y cree que los ciudadanos de la isla están preparados para asumir estos cambios desde la responsabilidad.

“Si no hay margen legislativo para continuar con el toque de queda, habrá que ser rigurosos en el cumplimiento de las normas. La emergencia sanitaria no va a desaparecer de la noche a la mañana, por eso, es fundamental no relacionar la desaparición del estado de alarma con una relajación de las restricciones. Las limitaciones más duras nos van a acompañar, como mínimo, hasta después del verano. Y si se consigue el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población en octubre, entonces sí se podrán flexibilizar algunas cuestiones, pero debemos tener claro que las mascarillas seguirán con nosotros un par de años”, ha explicado el representante de los facultativos en COPE.

Levy Cabrera también ha señalado que la evolución de los indicadores sanitarios no ha permitido que Tenerife pueda pasar al nivel 2 de alerta esta semana, aunque es previsible que esto ocurra en los próximos días.

“Esperamos que todos los parámetros comiencen a mejorar a final de mes y que la curva de contagios pueda controlarse. La vacunación también nos ayudará a reconducir esta situación en un breve plazo de tiempo. En cualquier caso, es bueno que se haya retrasado el toque de queda a las 11 de la noche. Puede parecer que es contraproducente o que este cambio se realiza de manera arbitraria por presiones de los hosteleros, pero no es así. Se ha confirmado que se registran aglomeraciones desde las 8 de la tarde. Por ello, entendemos que esta modificación del nivel 3 se tiene que explicar bien, puesto que de esta manera se facilita el retorno a casa de los clientes de la hostelería y de los trabajadores de los centros comerciales”, ha zanjado.