"¿Fiestas de Carnaval en pandemia? Se me ponen los pelos como escarpias"

Los epidemiólogos y especialistas en salud pública están alertando en los últimos días sobre el enorme riesgo que supone para la evolución de la pandemia del coronavirus en Canarias celebrar fiestas de Carnaval. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ya mostraba este lunes en COPE su asombro por el número de solicitudes que estaban recibiendo para obtener autorización para este tipo de actos. El Ejecutivo autonómico no quiere ni oír hablar de la posibilidad de un nuevo repunte tras el vivido después de Navidad.

El ruego para que estos días no ocurra nada que se pueda lamentar en el futuro también parte de los profesionales sanitarios. Samantha Huidobro es médico en la UVI del Hospital Universitario de Canarias y lleva 11 meses combatiendo al coronavirus de cerca. Por eso, cuando escucha que se están organizando fiestas de Carnaval no evita ser contundente: "Se me ponen los pelos como escarpias".

En declaraciones a COPE Tenerife, Huidobro recuerda que el control de la pandemia "depende mucho de la responsabilidad individual de cada uno. En Navidad se hizo bastante bien en Tenerife y por eso confío en la ciudadanía; y para tener el próximo año unos carnavales como nos gustan, este año tenemos que aguantarnos". "Si queremos, nos ponemos una peluca y hacemos una videollamada con los colegas...", sugiere.

A su juicio, el Gobierno de Canarias no tendría que bajar a Tenerife al nivel 1 de alerta para la próxima semana. "Con el Carnaval de por medio creo que deberíamos aguantarnos en el nivel 2 y, si después seguimos en esa tendencia a la baja, se podría plantear el nivel 1, pero sigue habiendo gente que no hace las cosas bien y, si les das más libertad, puede ser mucho peor", considera.

Un 2020 con "momentos duros"

Samantha Huidrobo se estremece al recordar los primeros compases de la pandemia en el Hospital Universitario de Canarias. "Hubo momentos duros, de estar al límite con el material en la UVI y de tener que ahorrar por no tener suficientes recursos", asegura.

Otra etapa difícil fue final de año: "En Navidad fue realmente duro, con más de la mitad de pacientes de COVID-19 ingresados en la UVI y con otros críticos atendiéndolos fuera de ella. Lo pasamos mal, pero las medidas del nivel 3 ayudaron. Después de las fiestas teníamos miedo de que volviese a subir, pero poco a poco la incidencia ha ido bajando".