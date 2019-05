Fernando Fernández quiere que PSOE y PP gobiernen juntos en Canarias

El expresidente del Gobierno de Canarias entre 1987 y 1988 con CDS, Fernando Fernández, se une a las voces de antiguos dirigentes de las islas que abogan por desalojar a Coalición Canaria del poder autonómico. Si hace pocos días Jerónimo Saavedra calificaba de “desvergüenza” el hipotético caso de que el PSOE no gobernarse habiendo ganado las elecciones, este viernes Fernández apuesta por un pacto entre los socialistas y el Partido Popular.

En declaraciones a Guillermo García en La Mañana en Tenerife, el también exdirigente popular considera que esa alianza, "el pacto más sólido y más estable, permitiría estabilizar muchas corporaciones como cabildos y ayuntamientos”, pero no es demasiado optimista: “Siempre hay algunos intereses en Madrid, desde el centralismo más rancio, que lo hacen imposible. Ojalá me equivoque, pero me parece que no va a ser posible, aunque me consta que hay una predisposición muy clara desde los dirigentes en Canarias”.

Coalición Canaria siempre juega sucio

Para Fernando Fernández, “en cualquier comunidad autónoma, cuando un partido se eterniza en el poder se acaba tejiendo una red clientelar de corruptelas y es necesario abrir las ventanas para que entre un soplo de aire fresco”. El expresidente no oculta su rechazo a la formación nacionalista, asegurando que “Coalición Canaria siempre juega sucio, todos los acuerdos se han roto porque ellos han querido”.

LA SALIDA DE TAVÍO A CC, "DE LO MÁS MISERABLE"

Fernández tampoco ha pasado la oportunidad de cargar contra Cristina Tavío tras haber pedido el voto para CC. “Lleva 25 años viviendo de lo público y cuando se queda fuera de las listas, pide el voto para otro partido una hora después de haber dimitido; eso es de lo más miserable que se puede hacer en política”, ha dicho en relación a la que fuera presidenta del Partido Popular de Tenerife.