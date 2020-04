Fernando Fernández: "La ministra de Trabajo Yolanda Díaz es una ignorante"

El ex presidente del Gobierno de Canarias Fernando Fernández, ha hecho balance hoy en La Mañana de Cope Tenerife de la reunión que el presidente del ejecutivo Ángel Víctor Torres ha mantenido vía telemática con los ex presidentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, además de valorar la gestión del gobierno central en la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.

Tras ser cuestionado por las palabras de la titular de trabajo Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de que el sector de la hostelería no retornara a la actividad hasta final de año, Fernández no dudó en calificar a la ministra como de “ignorante” añadiendo que “esta señora gallega de Podemos, después de intentar explicar lo que es un ERTE, ha quedado como una ignorante”.

El ex presidente argumentó que “el gobierno central lo ha hecho bastante mal, y lo que es más grave ha engañado, falseando cifras y ha intentado hacer política con los muertos. En Canarias tenemos una crisis económica y social de magnitud insospechada. Recuperar el turismo nos costará años, el Reino Unido, Francia y Alemania, tardarán en recuperarse también”.

Fernández insistió en que “hay que conseguir ayudas extraordinarias de Europa, no de poca magnitud. Hay muchos hoteles que en esta etapa, habría que restaurarlos y crear empleo a través del sector de la construcción”.

Por último, y en relación con la reunión con los ex presidentes, concluyó que “el presidente Torres quiso conocer nuestra opinión sobre lo que ha hecho y sobre lo que debe hacerse. Yo no conocía al presidente del gobierno, pero me parece un hombre sensato, muy accesible, y le felicité por su labor en todos los problemas gravísimos que ha tenido, el incendio de Gran Canaria, el apagó en Tenerife y ahora esto. En cualquier le dije que era muy importante que dialogara con los demás partidos políticos”.