Faltan 50 funcionarios para tramitar el Ingreso Canario de Emergencia

La directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha detallado que les quedan aún por cubrir 50 plazas de funcionarios de las 157 solicitadas para reforzar la plantilla de la Consejería de Derechos Sociales.

En este sentido, Laura Martín ha puntualizado en La Mañana en Canarias que uno de los motivos de que falten 50 plazas es debido a que hay personas que se han desechado debido a que su formación excede a la petición realizada por parte del Gobierno.

Así, Martín ha descrito que inicialmente la propuesta de los sindicatos era que se buscase en base a funciones concretas y el personal que más se acercase a esos puestos, pero se puede plantear “abrir la mano”.

Este incremento de funcionarios en la consejería de Derechos Sociales es necesario para la gestión del lngreso Canario de Emergencia y ayudar en estos momentos a las familias sin recursos del Archipiélago. Las solicitudes dieron comienzo este lunes 27 de abril y se abonará en el mes de mayo en un pago único de hasta 480 euros. Se pretende llegar a 38.000 unidades familiares, unas 100.000 personas en toda Canarias.

Laura Martín ha recordado que la plantilla funcionarial se encuentra envejecida tras muchos años sin convocar ofertas de empleo público y forman parte de grupos de riesgo con los que no se puede contar para la movilidad provisional. También existe el caso dentro de la administración de familias monoparentales que, si no hay clases en los colegios, no tienen con quién dejar a sus hijos y no están disponibles.

También ha explicado que no se trata de flexibilizar a costa de no respetar la normativa actual porque hay otras herramientas, que no son la movilidad, que flexibilizan también el trabajo.

La directora general ha destacado la “importancia de teletrabajo como nueva herramienta de gestión de lo público, una nueva forma de relacionarse los empleados públicos y de prestar ese servicio”

Para finalizar, se ha mostrado confiada que en una segunda vuelta y haciendo más llamamientos se cubrirán las plazas, además de que las ayudas van a llegar y a tramitarse en este mes.