La falta de profesionales y el covid amenazan la recuperación turística del sur de Tenerife este verano

El Círculo de Empresarios del Sur ha presentado este martes sus propuestas para avanzar hacia un mayor desarrollo socioeconómico.

Los empresarios consideran que las inversiones de las administraciones no se corresponden con el crecimiento poblacional que se está registrando en la zona sur.

En el documento proponen ocho pasos para garantizar el futuro del sur a corto y medio plazo. Así, entienden que es preciso aumentar los recursos para la mejora de las infraestructuras, la economía azul, la formación, el entorno, los residuos y la economía circular, la normativa y la fiscalidad, la seguridad o el ocio.

El presidente del CEST, Roberto Ucelay, ha destacado la importancia de esta estrategia, que ha sido consensuada con los nueve alcaldes de la comarca y que ahora se trasladará al Cabildo y al Gobierno de Canarias.

LA FALTA DE PROFESIONALES Y EL COVID LASTRAN LA RECUPERACIÓN

El representante de los empresarios también ha querido subrayar las buenas previsiones turísticas que presenta este verano.

"Después de tres temporadas complicadas, tendremos una situación normalizada con una alta demanda de clientes locales, regionales, nacionales e internacionales, sobre todo, podremos trabajar de manera organizada y planificada, dando el mejor servicio", ha señalado.

No obstante, Roberto Ucelay reconoce que estas perspectivas pueden verse frenadas en los establecimientos alojativos, de ocio y restauración por la falta de personal y la pandemia.

"Vemos que muchos puestos no se están cubriendo por la falta de trabajadores especializados, es un ámbito importante en el queda mucho por hacer para tener gente cualificada. Es una pena que estas vacantes no se puedan cubrir por personas de esta tierra. Además, vuelve a repuntar el covid, ya sabíamos todos que esto iba a ir y venir, lo que debemos hacer es recuperar las buenas costumbres en cuanto a higiene y distanciamiento social, medidas que han funcionado de forma preventiva. El coronavirus no se ha ido y hay que extremar las precauciones en espacios cerrados o lugares con mucha aglomeración", ha concluido.