La falta de claridad de la Orden Ministerial vuelve “locos” a los surfistas

La aprobación de la Orden Ministerial por la que se permitió el deporte en franjas horarias no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado, aquellos ciudadanos que continúan teletrabajando, lamentan no poder salir a primera hora de la mañana, cuando pueden aprovechar más la luz, y por otro, los de por la tarde, se quejan de aglomeraciones en determinados puntos.

Sin embargo, la interpretación de la norma ha causado polémica entre el colectivo de surfistas. Así se han encontrado con municipios, que según el presidente de la Federación Canaria de Surf, Ángel Lobo, “solo permiten el deporte náutico a los federados”, una situación que no ha estado exenta de polémica, y que no contempla la Orden Ministerial del pasado sábado.

DESPLAZAMIENTOS EN COCHE

La desigualdad en cuanto a la aplicación de la norma, indica Lobo es algo que se da en todos los municipios de España. Sin embargo, ni los federados ni los no federados, en ningún caso van a poder desplazarse en vehículo para acudir a coger olas, ni salir de su municipio de residencia. No obstante, la falta de instrucciones claras ha provocado que cada uno de los cuerpos policiales tenga un criterio dispar, incluso dentro del mismo municipio, por lo que el ciudadano se puede encontrar con que la Policía Local le sancione y la Guardia Civil no.

Asimismo, cree esta medida se pensó únicamente para los corredores, aunque ahora con la Orden Ministerial que sí permite el desplazamiento para los deportistas de élite, se debe aclarar esta circunstancias, al menos de cara a los federados, en cuanto de “nada sirve tener un kayak si vives lejos del mar”.

En todo caso cree Lobo que habría sido mucho más amplio si los consistorios, se hubiesen limitado a seguir la Orden Ministerial, pero han querido adaptar la orden a la realidad de cada uno.