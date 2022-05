Expertos debaten en el Parlamento sobre la urgencia de actuar contra las amenazas a la biodiversidad

El Parlamento de Canarias fue este viernes centro del debate sobre la urgencia de actuar contra las amenazas a la rica biodiversidad de Canarias, a través de una jornada organizada por Loro Parque Fundación y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN con la colaboración de Gobierno de Canarias y la Cámara.



El acto fue presentado por el presidente, Gustavo Matos, y clausurado por la vice-presidenta segunda Rosa Dávila. Contó con intervenciones del viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, el presidente de Species Survival Commission de UICN, Jon Paul Rodríguez, y el coordinador de Center for Species Survival Macaronesia y director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia.

En su intervención, Gustavo Matos recordó que en esta décima legislatura en que la Cámara autonómica cumple cuarenta años, uno de los objetivos prioritarios es hacer del Parlamento una institución más cercana a la ciudadanía, más abierta, convirtiéndola en espacio de encuentro, reflexión, debate y diálogo de todas aquellas cuestiones de diversa índole que interesan a la ciudadanía.

“Hablamos hoy aquí de biodiversidad amenazada y lo hacemos, por un lado, en un momento en que los temas medioambientales ya son una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de las instituciones. Por otro lado, lo hacemos en un lugar, Canarias, que sin duda representa un auténtico santuario para la biodiversidad por su amplia variedad de ecosistemas”, expresó.

No obstante, indicó que, a pesar de las medidas de protección, Canarias “está sufriendo la misma amenaza que observamos en todo el planeta, un planeta que es solo uno; no existe un plan B”. Afirmó que este 2022 en que conmemoramos cuatro décadas de autogobierno “es un buen momento para hacer balance en materia medioambiental y pensar qué Canarias queremos desde ahora”. Subrayó que una buena herramienta para ello serán las leyes actualmente en tramitación de Lucha contra el Cambio Climático y de Biodiversidad y Recursos Naturales.



UN COMPROMISO INAPLAZABLE



También la vicepresidenta Rosa Dávila, en sus palabras de clausura, remarcó que la excepcional biodiversidad de Canarias la convierte en un “auténtico laboratorio mundial para el estudio de especies consideradas auténticas joyas de la naturaleza”.



Sin embargo, dijo, “vemos hoy cómo el impacto climático, medioambiental y humano representa una seria amenaza para este templo de la biodiversidad, donde algunas especies han ido desapareciendo de manera irreversible con el paso de los años”. Indicó que esta tendencia que se extiende de forma preocupante por todo el planeta “ha hecho sonar las alarmas y, en el caso de Europa, la Unión ha marcado una serie de objetivos a alcanzar antes de 2030 en el marco de su estrategia en materia de biodiversidad”.



En esta línea del llamamiento realizado por Europa, la vicepresidenta valoró el trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza e hizo hincapié en que es obligación de instituciones, de organizaciones y del conjunto de la sociedad “atender a la señal de auxilio que nos llega desde los ecosistemas canarios”. Consideró fundamental “una implicación real y comprometida para avanzar en una convivencia responsable y armoniosa con nuestro increíble patrimonio natural”. Añadió que este es “de los pocos legados que podemos entregar a las próximas generaciones, por lo que no nos permitamos aplazarlo”.



Por su parte, el viceconsejero Miguel Ángel Pérez recordó que Canarias es un “punto caliente planetario” de biodiversidad con el mayor número de especies protegidas del territorio europeo. Subrayó la “grave amenaza” que nuestras especies están sufriendo, “no solo por la interacción humana, sino también por esa invasión silenciosa de especies exóticas debido al cambio climático”. Valoró el trabajo conjunto con administraciones y fundaciones como Loro Parque para “poner en primera plana” la protección.



Al respecto, Javier Almunia, destacó el papel que Center for Species Survival Macaronesia está llamado a desarrollar como observatorio de la biodiversidad amenazada. Precisó que esta organización ha identificado en Canarias un 30 por ciento de sus especies y subespecies amenazadas, algo que se suma a una importante pérdida de biodiversidad y, también, al peligro añadido que representa la introducción de especies invasoras. De este 30 por ciento, el 5 por ciento sufre una amenaza crítica.



En el foro se celebró la mesa redonda ‘Especies críticamente amenazadas de Canarias’, moderada por la periodista Sofía Ramos y con la participación de Carolina Castillo, profesora de la Universidad de La Laguna; José Juan Castro, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Nuria Ester Macías, profesora de la Universidad de La Laguna, y Arnoldo Santos, investigador jubilado del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en el Jardín Botánico de La Orotava.



CENTER FOR SPECIES SURVIVAL MACARONESIA



La jornada de hoy ha celebrado en el marco de la presentación, coincidiendo con la conmemoración, este domingo 22 de mayo, del Día Internacional de la Biodiversidad, del Center for Species Survival Macaronesia, que se convertirá en un observa-torio de la biodiversidad amenazada, así como una plataforma colaborativa para poner a disposición de las administraciones regionales e insulares todas las herramientas de conservación global desarrolladas por los diferentes grupos de la UICN.



El objetivo de Center for Species Survival Macaronesia es sensibilizar a la sociedad canaria sobre la necesidad de conservar la extraordinaria biodiversidad del archipiélago, visibilizando las especies al borde de la extinción de la mano de los expertos de las universidades canarias.



La iniciativa consiste en una colección de fotos e información de las 94 especies críticamente amenazadas de Canarias, que se viene divulgando por redes sociales desde el 22 de abril y hasta el 5 de junio como un Partner Event de la European Green Week 2022. Además se ha presentado una exposición con algunas de las especies críticamente amenazadas de todo el archipiélago.