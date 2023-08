La evolución favorable del incendio de Tenerife permite la retirada de los hidroaviones

El incendio forestal de Tenerife mantiene todo el perímetro consolidado y asegurado, lo que ha permitido la retirada de los hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, según ha informado este sábado la Dirección del Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca).



Durante la pasada noche las lluvias registradas en el norte de la isla han conseguido enfriar la zona y aumentar la humedad, lo que ha favorecido los trabajos del operativo en las últimas horas y no se han producido reactivaciones importantes.



Los últimos vuelos de reconocimiento sobre la superficie afectada confirman que el perímetro se mantiene estabilizado y se han detectado algunos puntos humeantes y reproducciones en el interior únicamente en la zona de Mamio en La Orotava y en la zona de La Hornaca, en el municipio de Tacoronte.



El incendio continúa en fase de estabilizado, lo que significa que evoluciona dentro de las líneas de control establecidas, según las previsiones y que las labores de extinción se dirigen hacia su control.



El dispositivo previsto para hoy lo forman 118 efectivos por tierra y siete medios aéreos, y a lo largo del día se evaluará continuar con la desescalada de medios intervinientes.



La calidad del aire ha mejorado y se sitúa entre razonablemente buena y regular, por lo que ya no son necesarias medidas especiales de autoprotección como en días anteriores.



Permanecen cerrados los accesos al Parque Nacional de El Teide por la TF-24 (La Esperanza), TF-21 (La Orotava) y la TF-523 (Subida a Los Loros), y todos los accesos a la corona forestal, así como los senderos para evitar que la población corra riesgos.



Queda también prohibido el acceso a la zona de la emergencia, que supera las 14.000 hectáreas.



La Dirección Técnica del Infoca recuerda la necesidad de mantener la prudencia durante el fin de semana e insiste en que en los municipios afectados por el incendio no se puede acceder al monte o realizar cualquier tipo de actividad en el mismo, ya que continúa trabajando un operativo de intervención muy importante en la zona, y es necesario mantener las vías libres para que puedan actuar con celeridad en caso de que sea necesario.