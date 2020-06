Evelyn Alonso (Cs), tras firmar la moción de censura: "Temo por mi integridad"

La nueva concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha acusado a la alcaldesa socialista, Patricia Hernández, de amenazarla a través de una tercera persona tras firmar la moción de censura con Coalición Canaria y el Partido Popular.

En una entrevista en El Día, Alonso dice que le hicieron llegar de Hernández el mensaje de que, "si vota finalmente la moción de censura, sus próximos tres años serán un infierno porque tengo papeles". Este lunes, en declaraciones a COPE Canarias, se ha reafirmado en ello y ha asegurado temer por su integridad. "Me da miedo salir a la calle con mi niño", ha añadido, al mismo tiempo que ha precisado que esas declaraciones ya están en manos de sus abogados. Posteriormente, la alcaldesa chicharrera negaba tajantemente también en COPE esas acusaciones.

Evelyn Alonso ha justificado la presentación de la moción de censura en la paralización de los proyectos de la capital en este primer año de mandato, así como en la inestabilidad del gobierno municipal tras la dimisión de su compañero Juan Ramón Lazcano: "Tenemos un Ayuntamiento cojo donde se ha ido un concejal y que depende de los tres votos de Unidas Podemos".

Sobre el anuncio de la dirección nacional de Cs se iniciar un procedimiento disciplinario, ha asegurado no tener todavía conocimiento de ningún expediente y espera que su relación con la formación naranja siga siendo "igual", ya que "actualmente es buena". Ha añadido que ha sentido "mucho apoyo de afiliados" y que su relación con la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Vidina Espino —para la que todavía trabaja como asesora—, es "excelente". Ha explicado que la llamó para interesarse por la moción de censura pero "solo porque le llamó la atención" el anuncio.

"NO ME PREOCUPA QUEDARME SIN SUELDO"

Evelyn Alonso ha dicho no estar preocupada por quedarse sin sueldo si finalmente Cs la expulsa y queda como concejala no adscrita. "No es un impedimento mientras se soluciona la vía judicial", dando por hecho que recurrirá la decisión de su partido al igual que hizo en su momento Matilde Zambudio. En todo caso, seguiría cobrando las dietas por asistencias a plenos y comisiones. Ha confirmado, además, que llevará las áreas de la Policía Local, Medio Ambiente y la Sociedad de Desarrollo.