Evelyn Alonso: "si tengo que dejar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no habrá ningún problema"

Su voto ha sido definitivo para que pudiera salir adelante la moción de censura que ha entregado el bastón de mando de nuevo a José Manuel Bermúdez en el consistorio capitalino. Evelyn Alonso, ha analizado en el día después el escenario político en Santa Cruz en La Mañana de COPE Tenerife, aclarando la cuestión sobre su futuro en el grupo mixto del Parlamento de Canarias en el que se integran los diputados de Ciudadanos y sobre todo cómo va a percibir un salario

Alonso es consciente de que no seguirá en ese destino y confiesa que no habrá problemas para arreglar su salida: “Yo de momento sigo trabajando en el grupo parlamentario y si en un futuro hay que dejarlo porque me tenga que dedicar en exclusiva a las aéreas del Ayuntamiento no habrá ningún problema y buscaremos una solución y dejaré el puesto en el Parlamento de Canarias”.

Eso sí, la nueva concejal afirmó no haber recibido todavía ninguna comunicación en ese sentido: “Mi partido tendrá que ponerse en contacto en conmigo y comunicármelo. Seguramente encontraremos una solución entre los dos y se zanjará este tema. Sinceramente tampoco le doy más importancia que la que tiene, consensuaremos la salida sin problema. El tema lo vi en la prensa, pero a veces salen cosas que son simples comentarios pero cuando se tenga que ver se verá”.

Particularmente y sobre la retribución económica que recibirá llevando tres áreas de peso en el Ayuntamiento, Alonso aclaró que “yo cobraré de momento las dietas de asistencia por plenos y por comisiones, que es lo que yo estaba cobrando en el mandato pasado, pero de momento el sueldo es una cosa secundaria y ya dirá el juez si lo tengo que cobrar o no, pero de momento no me frena para nada para empezar a trabajar por los santacruceros”.

Por lo demás Alonso también se refirió a su situación personal en estos dos últimos meses y a lo mal que lo ha pasado: “todo esto me pilló con el confinamiento, con tu hijo sola, han sido días muy duros, con miedo a salir a la calle y las presiones que he sufrido, traspasando líneas rojas que no eran necesarias ni suman ni aportan nada a la vida política de Santa Cruz. Lo de las redes sociales y lo de sentirme amenazada yo nunca hubiese imaginado que lo iba a vivir en política”.