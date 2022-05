Evelyn Alonso responde a los sindicatos: “Santa Cruz no es una ciudad insegura”

“Santa Cruz no es una ciudad insegura, eso es una sensación del señor Illada”. De esta forma concluyente, ha querido responder hoy en La Mañana de COPE Tenerife, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz Evelyn Alonso, a los sindicatos mayoritarios en la Policía Local de la capital.

Después de que el delegado del CSIF Jesús Illada manifestara ayer que “se está dejando de lado la seguridad en Santa Cruz” y se quejara de la falta de efectivos policiales, para “prestar el servicio que el ciudadano merece”, Alonso ha replicado que “ya han empezado las actividades en la calle con la verbena en El Tablero y el baile de magos con más de 14.000 personas y no ha habido ningún tipo de incidentes, por lo que los eventos que hemos tenido se están cubriendo de forma efectiva con los recursos que tenemos”.

La concejala recordó que a los sindicatos, que a ellos, “no les llegan las novedades diarias como me llegan a mí”, y que ella es la que sabe “los servicios que se realizan, y las necesidades están perfectamente cubiertas con los grupos operativos ordinarios”.

En cualquier caso, Alonso aclaró que “se van a fijar todos los servicios extraordinarios que sean necesarios, pero tienen que estar justificados, y las incidencias que hay ahora mismo no lo justifican.” En eses sentido, apuntó que “esto es una directriz del alcalde y mía y desde el momento en que se necesiten servicios extraordinarios, no va a haber ningún tipo de restricción económica y se habilitarán sin problema”.

Por otro lado, el delgado del CSIF denunciaba igualmente que el pasado 9 de abril, los sindicatos habían enviado un escrito denunciado la ausencia de efectivos y pidiendo los refuerzos. Sobre este particular, la concejala de Seguridad afirmó no haber recibido ningún escrito, argumentando que “los sindicatos en vez de ir a la prensa, deberían habérmelo enviado a mí”. Y por último añadió: “La sensación es de completa seguridad y de baja incidencia en los grandes eventos que hemos tenido, y lo demás es una sensación del señor Illada, porque a mí los policías locales no me trasmiten esa sensación porque Santa Cruz de Tenerife no es una ciudad insegura”.