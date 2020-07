Evelyn Alonso demanda a Ciudadanos por su expulsión del partido

La concejala de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso, ha presentado una demanda contra la dirección nacional de Ciudadanos por vulneración de derechos fundamentales tras expulsarla por firmar la moción de censura contra la alcaldesa socialista Patricia Hernández, gobierno del que forma parte la formación naranja.

La demanda fue interpuesta el lunes ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife. En ella se insta a que se declare nula la expulsión definitiva de Ciudadanos y se pide la readmisión inmediata en el partido. También se solicita que la formación política se haga responsable de las costas del proceso.

Evelyn Alonso (Cs), tras firmar la moción de censura: "Temo por mi integridad" La concejala acusa a Patricia Hernández de amenazarla a través de una tercera persona Santa Cruz de Tenerife 29 jun 2020 - 11:34

Según Alonso, la expulsión se produjo "sin haber procedido siquiera a formular esa expulsión cumpliendo los trámites de comunicación y audiencia", aunque desde Ciudadanos manifestaron que la concejala no atendió a sus requerimientos. En un comunicado, la edil dice que se le sanciona por "una infracción inexistente, despreciando además los derechos fundamentales de asociación y de tutela judicial reconocidos en la Constitución Española".

Evelyn Alonso mantiene que actuó con coherencia, respetando "en todo momento" las directrices comunicadas por el partido, relativas a evitar pactos de gobierno o acuerdos para sostener gobiernos con Unidas Podemos, "situaciones que hace un año provocaron la expulsión de Matilde Zambudio, aún pendiente de resolver en los tribunales".

En la demanda" se evidencia" que Alonso" no recibió nunca —en las reuniones y contactos mantenidos con la dirección del partido—, orden alguna de no apoyar una moción de censura contra Patricia Hernández". Estas pruebas demostrarían que no ha existido incumplimiento por parte de la concejala, dado que "nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca que le prohibiera apoyar una moción de censura”.

Por otro lado no descarta acudir a la vía administrativa para recurrir el punto del orden del día del pleno extraordinario de este miércoles, en el que pasará a ser concejala no adscrita, y sus consecuencias jurídicas, una accción que sus abogados están valorando.

Para Evelyn Alonso, la decisión tomada por la dirección de Ciudadanos supone, además de "un atropello a sus derechos políticos reconocidos en la Constitución, una absoluta falta de respeto a su persona, con descalificaciones personales, incluso calumniosas, que han dañado gravemente su imagen y buen nombre".