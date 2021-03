Esto es lo que tienes que saber si vas a viajar entre islas en Semana Santa

El Gobierno de Canarias pone en marcha desde este 26 de marzo y hasta el próximo 9 de abril medidas especiales para garantizar la seguridad en los desplazamientos entre islas en Semana Santa, al mismo tiempo que se facilita el turismo regional.

Desde este Viernes de Dolores se podrá viajar por Canarias aunque Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura estén en nivel 3 de alerta sanitaria con un supuesto cierre perimetral. En función del motivo del desplazamiento, si está justificado o no será necesario presentar una documentación u otra.

Así, si el motivo del viaje es laboral, médico o de otro tipo debidamente justificado, solo será necesario presentar una declaración responsable, especificando el motivo. Puede rellenarse en este enlace.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, explica que con esta declaración responsable “es suficiente” y que “no hay que pedir nada más, sino lo que está en el decreto”. Asegura que “es el procedimiento que se hace en otros lugares, se ajusta a la normalidad y cumple con la normativa”.

En declaraciones a COPE Canarias, ha admitido que el martes hubo un exceso de celo por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde se exigió a los viajeros un certificado laboral para poder pasar el control, algo que hizo a algunos perder su vuelo. Esa situación, según el consejero, se solventó ese mismo día y no ocurrió en el resto de aeropuertos de Canarias.

Recuerda las condiciones y requisitos para los desplazamientos entre islas durante la #SemanaSanta.



Estarán vigentes desde las 00:00 horas del 26 de marzo hasta las 24:00 horas del 9 de abril.



Estarán vigentes desde las 00:00 horas del 26 de marzo hasta las 24:00 horas del 9 de abril.

Vacaciones en Semana Santa

La situación cambia si el motivo del viaje es por ocio, aprovechando la Semana Santa. En este caso, el Gobierno ha permitido los desplazamientos entre islas, aunque algunas estén en nivel 3.

Los desplazamientos no justificados, como ocurre en estos casos, requieren certificar un resultado negativo de coronavirus en PCR, test de antígenos o una Amplificación Mediada por Trascripción (TMA) hasta 72 horas antes del viaje. El coste corre a cargo del pasajero.

Franquis ha explicado que el certificado de esa prueba negativa se pedirá justo en el momento del embarque y será solicitado por el personal de la compañía aérea o de la naviera. “Al mostrarlo, embarcarán; si no, no podrán hacerlo. Tuvimos una reunión con los operadores para buscar esa colaboración y que no se produzcan más molestias a la hora de embarcar”, señala.

Además, solo será necesario acreditarlo a la ida, no así al regreso de las vacaciones.