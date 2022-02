El “estado de guerra” en el Hospital La Candelaria empeora con menos quirófanos y afectando a más cirugías

"Sí, estamos en una situación de guerra y eso agota fisicamente y sobre todo psicológicamente”. Son palabras de Mar Martín, jefa de UVI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, este viernes en La Mañana de COPE Tenerife, que ha explicadoque esa medicina de guerra se traduce en “un no parar, desde que llegamos gasta que nos vamos, con muchos enfermos muy graves en la UVI, intubados, yde cubero cromo, que requiere la movilización del paciente cada ciertas horas, y es agotador”.

En cualquier caso, y al hilo de la denuncia de una médico del Hospital Insular de Gran Canaria en la sintonía de COPE Canarias, la cuestión es si hay pacientes oncológicos que están muriendo por falta de asistencia o por qué se están retrasando operaciones quirúrgicas. En opinión de Martín, “podría estar pasando, yo no tengo los datos de quirófano, pero si estamos ocupando camas de reanimación con enfermos de medicina intensiva, esas camas no pueden ser ocupadas por otro tipo de pacientes y por tanto se puede retrasar su asistencia, porque no hay capacidad para que sean intervenidos”.

Y al respecto de este asunto, añadió: “Con el tiempo podremos dimensionar bien que pacientes no se han podido atender, pero sí es verdad que las cirugías programadas ha habido que prescindir de ellas y se ha optado por lo urgente, y esto es una situación muy grave”.

Por lo demás, Mar Martín destacó que “la ocupación de pacientes de diagnóstico covid en la UVI esta mañana era superior el 85%” y es que “esta última ola está siendo muy dura y con una mortalidad importante y desgraciadamente vamos haciendo huecos por enfermos que van falleciendo, y eso es lamentable”.

En cuanto al perfil de las personas que llevan a la UVI , se centra fundamentalmente en “personas no vacunadas, y algunos vacunados pero con inmunodepresiones importantes como trasplantados renales o cardíacos, y la mortalidad se incremente fundamentalmente por este tipo de pacientes”.

En cualquier caso la jefa de UVI quiso incidir en que también “hay varios extranjeros, muchos de ellos sin vacuna, pacientes extranjeros mayores y con patologías que vienen en esta época del año”.