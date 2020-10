El estado de alarma permite a Canarias impedir la entrada a viajeros sin PCR

El nuevo decreto del estado de alarma faculta al Gobierno de Canarias para impedir la entrada en el archipiélago a cualquier persona que no acredite una PCR negativa. Así lo ha asegurado esta mañana el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aunque no es una cuestión que a día de hoy esté sobre la mesa.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Pérez ha explicado el plan del Gobierno autonómico para controlar, eso sí, la llegada de turistas que se alojen en establecimientos hoteleros de las islas, acreditando estar libres de coronavirus. "El sistema jurídicamente más seguro es hacer descansar esto en el derecho de admisión de los hoteles: igual que no se deja entrar en estado de embriaguez o de falta de higiene, también estarían obligados a no admitir a quien no acredite que no es contagioso", ha señalado.

El también portavoz del Consejo de Gobierno ha subrayado que la intención es aprobar el cambio normativo "lo antes posible", en principio, en la reunión del Consejo de este jueves o, si no fuera posible, en la de la semana que viene. No obstante, aunque se publique rápidamente en el Boletín Oficial de Canarias, se darían "unos días de acomodo" para no alterar las reservas que ya están realizadas.

El Gobierno está estudiando, además, que los residentes canarios que se alojen en hoteles de las islas no necesiten acreditar una PCR negativa, por lo que, en principio, "sería solo para quienes vengan del exterior". Es decir, no se obligaría a realizar un test a un vecino de Santa Cruz que fuese a un hotel en El Médano a pasar un fin de semana.

También se barajan dos opciones para realizar pruebas a los turistas que lleguen sin la prueba acreditada: en los exteriores de los aeropuertos o en los centros sanitarios cercanos a las zonas turísticas. "Lo hemos venido estudiando desde hace semanas para ver qué es lo que más se acomoda", ha señalado Julio Pérez, explicando que la negativa a realizarlos dentro de las instalaciones aeroportuarios se debe, entre otras cosas, a que Sanidad Exterior "lo percibe como una intromisión relacionada con un control fronterizo que sería ilegal". El consejero ha precisado que, aunque comprenden esos reparos, consideran que no se vulnera la ley.

En caso de que los turistas se nieguen a acreditar que no son contagiosos o a realizarse la prueba en Canarias, el Gobierno contempla sancionarlos, pero "lo que no es posible es obligarlos por la fuerza".