Así te contamos en COPE cuál es la situación que sufren en Tenerife por las llamas: "Parecía lava"

Los incendios forestales han sido una de las grandes preocupaciones en lo que va de verano. El incendio de Tenerife, que de momento está “fuera de capacidad de extinción”, ha obligado a evacuar a más de 4.000 personas, y se estima que el número total de estos puede llegar a 26.000. Además, ha afectado a más de 5.000 hectáreas y 11 municipios.

Cristian García de COPE Tenerife, ha contado en‘Tiempo de Juego’ que el peor momento que vivió en su zona fue sobre las tres y media de la madrugada: “Desde el balcón de mi casa se podían ver la llamas del incendio, y ha sido uno de los momentos en los que más miedo he sentido en mi vida. No parecían llamas, parecía lava”, e insistía en que “el fuerte viento y la velocidad con la que avanzaban las llamas no parecía un incendio sino que nos recordaba a lo que sucedió hace unos años con el volcán de La Palma”.





Hay barrios que están completamente desalojados y Cristian indica que los que no tienen amigos o familia en otras partes de la isla, han tenido que buscar refugio en los diferentes polideportivos habilitados por el Gobierno para alojar a todos los vecinos que lo necesiten: “Han puesto a disposición diferentes polideportivos que están lejos de las zonas de riesgo”, y añadía que no solo es para la población desalojada, sino también para los animales: “Hay muchísimos animales, caballos, gallinas, etc”.

“El humo esconde prácticamente a la isla de Tenerife”

Con una nueva ola de calor a la vuelta de la esquina, el pronóstico de apagar este incendio es escaso. “Hay zonas, como por ejemplo Tacoronte, que parece que han conseguido estabilizarlo, pero hay otras en los que es imposible frenar el avance de las llamas”, por ejemplo el municipio en el que está Cristian ahora mismo, La Florida: “No me extrañaría que a lo largo de la tarde de hoy tengan que desalojar todo el barrio, porque según nos comentan es imposible acceder a las zonas donde están las llamas”.

Las autoridades han reportado que actuarán a lo largo del día 21 medios aéreos, pero en algunas zonas habrá dificultades para que puedan operar debido al humo que genera el incendio .

Está previsto que lleguen a la isla dos nuevos hidroaviones y el lunes un avión de carga en tierra, y también se ha enviado una nueva dotación de 36 miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales desde la Península, ha indicado la jefa de Protección Civil, Montserrat Román.

Desde el inicio del incendio, los medios aéreos han efectuado 1.773 descargas con 2.715.400 litros de agua, y hoy trabajan en tierra 260 efectivos.

"La noche ha ido mal y una vez más la realidad superó las expectativas con un comportamiento meteorológico francamente severo que ha hecho que el incendio se desbordase por el norte, aunque la pericia de los equipos ha hecho que no se llegase al peor escenario", ha remarcado el presidente Fernando Clavijo.