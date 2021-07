"Si eres positivo y sales a la calle, eres un golfo"

La Palma es una de las islas que más rápido está viendo crecer el número de casos de coronavirus. En apenas ocho días ha pasado de tan solo seis positivos a 126, fruto, en gran parte, de brotes relacionados con el ocio nocturno, pero también casos importados de otras islas.

La gerente de los Servicios Sanitarios de la isla, Mercedes Coello, ha lamentado que este martes solo acudiesen 150 personas de las 300 previstas para hacerse la PCR en el hospital. "Más preocupante es que 40 o 50 fuesen contactos estrechos o personas sintomáticas; esas personas no tenían ninguna justificación para no acudir, era su obligación", ha advertido.

En una entrevista a COPE Canarias, Coello ha tachado de "golfos" a quienes son positivos y no lo comunicas, "igual que si eres positivo, sales a la calle y no respetas la cuarentena, porque ponen en riesgo la salud de todos". Se ha referido así a la capacidad ahora de poder adquirir test de antígenos en las farmacias y la posibilidad de no informar del resultado en caso de que sea positivo.

La gerente ha señalado también de que en La Palma se están ofreciendo PCR a residentes de la isla que provienen de otros puntos del archipiélago, fundamentalmente, de Tenerife: "Observamos que mucha gente viene con la covid y, si no se la hacemos cuando llegan, puede ocurrir que salgan a la calle con el virus".

Coello también ha subrayado que "el 95 % de los contagiados de la isla tienen menos de 30 años y hay muchos niños", y ha calificado de "preocupante" la situación epidemiológica por el elevado número de casos.

Ha señalado, además, que están detectando "vacunados con dos dosis que se contagian y que, además, son contagiadores", en una isla donde ya hay un 55 % de personas con la pauta completa y un 71 % con, al menos, una dosis.