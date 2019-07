“Me enteré en el colegio de que este año no habría comedor en verano”

Continúa la polémica por la supresión de los comedores de verano en los colegios que venía coordinando la Consejería de Educación, y que ahora, en plena transición de poderes en muchos consistorios se ocuparán ellos. Una de las afectadas por estos cambios ha sido Mónica Fernández, una madre de tres hijos que relata en los micrófonos de La Mañana de COPE Canarias, cómo se enteró en la puerta del colegio de que no habría comedor, porque le comentaron que “no sabían donde lo iban a hacer, y que si eso a partir del día 17 de julio, si mi hijo estaba en la lista podría ir a comedor. De todas formas en el colegio nos dijeron que solo habría actividades y no desayuno”.

“Hay familias donde el niño solo come gracias al colegio”

Fernández continúa con su relato en las puertas de la ONG Sonrisas Canarias, aludiendo a que “no es mi caso, gracias a Dios, pero mi hijo tiene compañeros que solo comen en el colegio, esto es, una vez al día. El lunes conseguí que el ayuntamiento de La Laguna, después de cabrearme que me diesen un número de teléfono del coordinador”. La historia de Mónica refleja la situación de miles de canarios, que sobreviven como ella misma cuenta, “gracias a las ayudas de onegés como Sonrisas Canarias, porque en mi caso, el campamento me permite buscar trabajo mientras que mi hijo está cuidado”.

Mientras, la Cadena COPE continúa esperando por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en manos aún de Coalición Canaria, para que responda a las reiteradas peticiones de este medio para explicar la situación, aunque de momento continúan declinando la invitación.