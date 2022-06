Enrique Arriaga pide la "refundación de Cs para no ir camino al matadero"

El coordinador autonómico de Ciudadanos en Canarias y vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha reconocido en COPE la derrota "sin paliativos" de su partido en las elecciones andaluzas celebradas este domingo.

"No hay ninguna excusa que buscar. En una Ejecutiva nacional en abril ya dejé claro que había que cambiar con una refundación y que las cosas no podían seguir así. Llevamos cuatro derrotas electorales consecutivas en Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía y vamos camino de la desaparición. Hay que romper con el pasado y con los errores que hemos tenido. Es imprescindible recuperar la ilusión de los votantes de centro", ha aseverado.

En esta misma línea, Enrique Arriaga ha señalado que en las actuales circunstancias no es posible rentabilizar la buena gestión que los concejales y consejeros de Cs están llevando en los ayuntamientos y el Cabildo.

"El trabajar bien en Tenerife no es suficiente, por eso, hay que dar un giro radical. En el congreso de refundación habría que modificar la marca y que los afiliados decidan sobre el cambio de liderazgo. Yo sigo en el partido, pero lo que no podemos hacer es continuar en esta deriva como corderos que van al matadero sin hacer nada porque no sería lo lógico", ha concluido.