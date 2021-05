Enrique Arriaga exige “altura de miras” e ir “todos a una” en Tenerife con el proyecto de la regasificadora

El vicepresidente primero del Cabildo Enrique Arriaga ha insistido hoy en La Mañana de COPE Tenerife, en la imperiosa necesidad de que nuestra isla cuente con una regasificadora, que es vital para que el Puerto de Santa Cruz entre en la Red Transeuropea de Transportes. Arriaga ha denunciado que lo contrario supondría que el puerto tinerfeño quedaría relegado a un segundo plano, mermando absolutamente su capacidad de recibir trafico de carga y cruceros turísticos.

El vicepresidente de la primera institución insular explicó que “se lleva mucho tiempo hablando del gas, porque tenemos unas centrales eléctricas que consumen fueloil que es un combustible muy contaminante y en esta etapa de transición debemos ir acabando con el fueloil cuando antes y dar paso al gas natural y después al hidrogeno”.

Y en este contexto efatizó que “no podemos olvidar a nuestros puertos, porque si no tenemos esa gas natural para los buques, nos podemos quedar fuera de la Red Transeuropea de Transportes”. Mirando hacia la isla vecina, añadió que “el Puerto de Las Palmas ya está trabajando para tener su regasificadora y lo que no podemos hacer es quedarnos atrás”.

La conclusión al respecto por parte de Arriaga es clara: "En Tenerife nos perdemos en debates y discusiones estériles que al final a lo que llevan es a la inmovilización de todas las infraestructuras. En Gran Canaria con el tema del tren hay un acuerdo total, y sin embargo en Tenerife no lo hay. Con la regasificadora también tienen un acuerdo y aquí en Tenerife hay dudas, y no nos podemos quedar atrás. Esto no tiene nada que ver con el pleito insular, sino con quedarnos fuera de los puertos de la Red Transeuropea de Transportes”.

En la comparación con la isla redonda, Arriaga siguió insistiendo en que “no lo entiendo. Cuando en Gran Canaria se ponen siempre de acuerdo para estos temas, no sé si por motivos políticos o por qué, aquí no nos ponemos de acuerdo, y lo único que hacemos es estancar el desarrollo de Tenerife. Allí en infraestructuras en hospitales, en trenes, y en cualquier tipo de actividad se ponen de acuerdo”.

Por último, el vicepresidente del Cabildo hizo un llamamiento: “Hay que tener altura de miras todos los grupos políticos y pensar en el desarrollo de Tenerife y no en los intereses políticos de cada uno. Podemos allí lo apoya y aquí no. Allí lo tienen clarísimo y su Cabildo apoya. Aquí no nos ponemos de acuerdo, y lo que debemos es ir todos a una”.