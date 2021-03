Enrique Arriaga: “Ciudadanos no es un esclavo del Partido Popular”

El coordinador de Ciudadanos Canarias, Enrique Arriaga, se ha incorporado al Comité Ejecutivo Nacional de la formación naranja, tras la reunión de urgencia celebrada este lunes en Madrid, y que ha concluido con un cierre de filas en torno a Inés Arrimadas y la salida de algunos miembros disconformes con el rumbo del partido, como el valenciano Toni Cantó.

Un Enrique Arriaga más sincero que nunca, ha valorado hoy, en La Mañana de COPE Tenerife, diversas cuestiones de actualidad que tienen que ver con su partido a nivel nacional, como por ejemplo, la celebración de las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, el dirigente de Ciudadanos, no dudó en afirmar que “un mal resultado nos podría hacer mucho daño. Estamos viendo en las encuestas que si no pasamos de la barrera del 5% de los votos nos podemos quedar con cero diputados, y si pasamos de esa barrera, nos podríamos quedar con 6 o 7 diputados, con lo cual podríamos ser llave de gobierno”.

Audio



Eso sí, el coordinador regional de Ciudadanos quiso dejar claro que “el partido está muy bien y con mucha vida, con un cierre de filas entorno a un proyecto de centro, más de centro que nunca y con mucha ilusión, la moral está más alta que nunca”.

En ese contexto, enfatizó que “somos un partido de centro, y queremos moderar a los partidos con los que pactamos. Si pactamos con un partido de derechas intentamos que no se acerque a la extrema derecha y si pactamos con uno de izquierdas intentamos que no se vaya a la extrema izquierda. Un ejemplo lo tenemos en el Cabildo de Tenerife, hay puntos en los que estamos de acuerdo que incluimos en el acuerdo de gobierno y otros que dejamos fuera porque no estamos de acuerdo”.

En referencia a lo ocurrido con la moción de censura en Murcia, Arriaga reconoce que “ha existido un grave error de comunicación, no de estrategia. Se gestionó mal la comunicación porque ha habido un caso gravísimo por la corrupción del PP, las coacciones a nuestros consejeros y concejales, y en un pacto así no podíamos mantenernos. Intentamos eliminar a ese partido de la corrupción y a lo mejor no lo hemos sabido explicar bien”.

Arriaga añade en ese aspecto que “a partir de ahí han surgido tácticas del Partido Popular para comprar voluntades, con situaciones de acoso intentando enturbiar y ocultar sus casos de corrupción. Para destruir un partido no se pueden usar estas tácticas. Ciudadanos no es un esclavo del Partido Popular : somos un partido de centro y podemos pactar con partidos de derecha o izquierda”.