Enorme impacto de la campaña "#Volveremos" de Turismo de Tenerife

Enorme impacto el que ha tenido la última acción promocional del Cabildo, que a través de Turismo de Tenerife, ha lanzado en sus redes sociales un vídeo dedicado a infundir confianza en el destino y en los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Con un mensaje optimista muy claro, “Volveremos”, el objetivo de este primer vídeo, que forma parte de una campaña de transitoriedad cuyo fin será el relanzamiento de la isla tras la crisis del COVID-19, es aportar esperanza a los tinerfeños.

“Volveremos”, que emociona en sus setenta y cuatro segundos de duración, tuvo en sus primeras doce horas desde su publicación, más de 40.000 visualizaciones solamente en las redes sociales del Cabildo de Tenerife (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube) y fue compartido por miles de tinerfeños en sus grupos de Whatsapp.

En ese sentido, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, manifestó en nuestro programa “La Mañana de Cope Tenerife” que “esta campaña tiene varios objetivos, y el primero es dar un mensaje de ánimo de aliento a nuestro sector que está completamente paralizado con ese cero turístico pero también es una campaña de recordatorio que está poniendo en marcha en diferentes destinos europeos”.

Pérez añadió que “se siguen produciendo reservas, bien es verdad que lentamente, de cara a la campaña de invierno, pero estamos con esperanzas de reanudar cuanto antes la actividad turística y yo espero que así sea. La campaña la estamos en poniendo en diferentes mercados como Reino Unido o Alemania, pero es un video que también está en italiano, en inglés, en portugués, en ruso o en francés. En definitiva busca instar a ese recuerdo del destino y también ha tenido muy buena acogida en esos mercados de origen”.

Por último, y en cuanto a los plazos, el consejero delegado de Turismo de Tenerife apuntó que “es complicado y no me gusta especular con fechas porque no dependemos de nosotros mismos, y esperamos una reactivación del mercado nacional, pero en los mercados de origen esperamos una recuperación muy progresiva a lo largo del verano, para estar a pleno rendimiento para la temporada de invierno que es uno de los grandes beneficios con los que esperamos contar”.