Enfermos con covid persistente: "Antes, mi vida era normal"

La covid-19 puede dejar secuelas a largo plazo. Aunque en la mayoría de los casos se pase como una gripe, hay enfermos que, varios meses después, todavía siguen sufriendo el paso del virus.

Es el caso de Inmaculada Pérez, presidente de la Asociación Covid Persistente de Canarias. Tuvo la enfermedad al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, y ha día de hoy continúa con cansancio extremo, malestar general, dolores musculares. "Antes, mi vida era normal, era una persona muy activa y hacía ejercicio todos los días, pero ahora me canso a la media hora de caminar, termino agotada y no me da el cuerpo", relata en COPE Tenerife.

La Organización Mundial de la Salud calcula que el 10 % de las personas que han pasado la covid tienen secuelas, lo que se traduce en 7.000 canarios. "El problema es que la mayoría no lo saben", dice Inmaculada. Por eso, piden que la enfermedad se tipifique como crónica y que se abran unidades especializadas de atención.

"La media por paciente son 36 síntomas, pero se han detectado hasta más de 200", destaca la presidente de la asociación. "Son multiorgánicos y provocan una limitación de la capacidad funcional de la persona", lamenta. Por eso, insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención para evitar pasar la enfermedad.