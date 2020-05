“El empresario puede sacar del ERTE a los trabajadores según sus necesidades”

El tímido inicio de la actividad comercial tras la puerta en marcha de la fase 0 –o la fase 1 en las islas más pequeñas- ha suscitado algunas dudas jurídicas. El abogado laboralista, Francisco Alonso, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias y aclaraba una de las cuestiones con mayores controversias, y es la recuperación de los trabajadores que estaban en un ERTE. Precisa Alonso que los empresarios van a poder “desafectar” a los trabajadores según sus necesidades.

Así pone como un ejemplo una cafetería con terraza en la Isla de La Gomera, la cual en el caso de abrir y que tenga cinco empleados, podrá sacar a uno o dos según sus necesidades.

PROLONGACIÓN DE LOS ERTE

Una de las cuestiones que suscitan la atención si los ERTE por Fuerza Mayor, se van a poder continuar aún sin la prórroga del Estado de Alarma. En todo caso según Alonso “se deberán buscar otras herramientas o instrumentos”, ya que es evidente que la situación económica se va a prolongar más allá de la finalización del Estado de Alarma.

Ahora bien, no son pocas las voces que han mostrado su preocupación debido a la incertidumbre en esta primera fase de la desescalada, sobre todo en relación a qué ocurre en caso de que no sea rentable la actividad. Ante esto Alonso precisa que si se puede volver a afectar a ese mismo trabajador en un ERTE si el empresario lo considera oportuno. No obstante, reconoce cierta inseguridad jurídica en este asunto, debido a la cambiante legislación.

Asimismo, en el caso de pasar de un ERTE de Fuerza Mayor –la mayoría en esta situación- a otro por causas productivas, el empresario debe de contar con el hecho de que asumiría las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores. En el caso de empresas que tienen a sus trabajadores en un ERTE y no vuelva a abrir, tendrán que estudiar la posibilidad de extinguir los contratos.