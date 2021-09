Empeora la erupción de La Palma: "Ni Lucifer quiere vivir ahí"

La intensificación este viernes de las explosiones por la erupción de Cumbre Vieja, en La Palma, ha llevado a las autoridades a evacuar los barrios de Tajuya, Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba que todavía no había sido desalojada.

Sofía, vecina de Tacande evacuada hace unos días, se encontraba esta tarde en el casco del municipio de El Paso y describía en directo en COPE Canarias lo que estaba viendo: "Nervios, incertidumbre, impotencia, shock; he visto gente paralizada por la situación y superada por todo. Esto no nos lo esperábamos de esta manera".

Además, ha relatado que la imagen que estaba viendo de la erupción era dantesca: "Es el infierno que se abrió porque Lucifer no puede vivir ahí. Ni Lucifer quiere vivir ahí. Es el infierno puro y duro. Las explosiones son bestiales. Se te mueve todo y no sé cómo será el infierno, pero me lo imagino mucho mejor que lo que está pasando ahora mismo".

El consejero de Carreteras del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, ha pedido a la población que no circule por la carretera de la cumbre, la LP-3, para evitar colapsos. El alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, ha recomendado directamente un autoconfinamiento y el senador autonómico Asier Antona ha recordado que "es una auténtica tragedia, no un espectáculo", pidiendo a los canarios de otras islas que no acudan a ver el volcán a La Palma.