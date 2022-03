Emilio Navarro cree que Vox “es un partido legítimo” y que “la izquierda quiere enviar un mensaje de miedo"

El presidente del Partido Popular en Tenerife Emilio Navarro, se ha referido hoy en La Mañana de COPE Tenerife al reciente pacto de gobierno al que los populares han llegado en Castilla y León con VOX, y a la polémica generada especialmente desde la izquierda.

Navarro ha reconocido que “Vox para mí es un partido legítimo, que en las urnas ha obtenido un apoyo y una representación”, añadiendo que “el Partido Popular ha intentado conformar un gobierno en Castilla y León, se ha sentado con el PSOE y no ha sido posible, y por tanto no hay otra alternativa que pactar con VOX para poder gobernar”.

En ese contexto, el presidente insular de los populares en Tenerife quiso destacar que “la izquierda los menos indicados para decirle al Partido Popular con quien tiene que pactar, y especialmente el Partido Socialista, que ya hemos visto con quien ha pactado en España para mantenerse en el sillón Pedro Sánchez”.

Navarro acusó al PSOE de pactar con “Unidas Podemos, estar apoyado por los separatistas y por los terroristas, gente que ha asesinado y ese es el gobierno que tenemos”.

En ese sentido, siguió explicando que “la izquierda quiere lanzar un mensaje de miedo, y es miedo a un Partido Popular que va a salir reforzado del próximo congreso, con un gran líder que es Alberto Núñez Feijóo”.

Cuestionado sobre las palabras del presidente del Partido Popular europeo Donald Tusk, en las que esperaba que este pacto con “la ultraderecha” sea solo un “accidente y no una tendencia”, Navarro explicó que “la derecha de VOX en España, no es lo misma que la derecha de Hungría o de otro país, y nuestro sistema parlamentario no tiene nada que ver con otros países, así que no tiene nada que ver con lo que dijo el presidente del Partido Popular europeo”.