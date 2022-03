Elvira, del paro a la pintura de viviendas en Tenerife: "A las mujeres les gusta que trabaje en sus casas"

Elvira Breglia ha roto estereotipos en la construcción tinerfeña. Su ganas de superación la han llevado a un mundo tradicionalmente masculino.

"Todo empezó como una mera casualidad porque estaba desempleada y tuve que reinventarme. La Fundación Laboral de la Construcción me llamó, me entrevistó e hice un curso de pintura. La verdad es que lo vi como una oportunidad. No era tan complicado y cuando terminé la gente ya me pedía que fuera a pintarles los pisos ", ha relatado en COPE.

Elvira comenzó a desarrollar esta actividad como autónoma, pero gracias a su buen hacer ha conseguido un puesto de trabajo en una empresa de reformas en un tiempo récord.

"Metí mi currículum, hablé con el dueño y llevo cuatro meses aquí. Somos 12 operarios y soy la única mujer del equipo. Está claro que no tengo la misma condición física y mis compañeros me ayudan cuando hay que cargar pesos de más de 25 kilos, pero el resto de la actividad la llevo a cabo con normalidad. Preparo superficies, pinto, hago los acabados y entrego las obras, como cualquiera de ellos", ha explicado.

En esta misma línea, la protagonista de nuestra historia reconoce que se ha encontrado con mucha complicidad cuando le presentan a las propietarias de las viviendas que debe pintar.

"Las mujeres me miran con confianza cuando llego, una vez incluso el empleado de una ferretería me pidió el teléfono porque las amas de casa prefieren que una chica les haga el trabajo, ya que se sienten más cómodas", ha indicado.

Por último, Elvira Breglia ha querido destacar que hasta ahora no ha sufrido machismo ni ninguna discriminación en el desarrollo de su profesión.

"En mi empresa todos son respetuosos y me tratan estupendamente, de igual a igual, no puedo decir otra cosa. Mi familia también me apoya, tanto mi marido como mis tres hijos están contentos y presumen de lo hago", ha concluido.