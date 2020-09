"Las universidades y los estudiantes sabían desde agosto que los precios no cambiarían"

La polémica está sobre la mesa después de que la mayoría de los estudiantes universitarios canarios se enteresen a inicios de la semana, que los precios de las matrículas se iban a mantener y que no se iba a cumplir lo acordado el pasado 20 de abril en un documento donde los consejos sociales de ambas universidades y la Consejería de Educación, pactaron no cobrar las segundas matrículas. Manuel Martínez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, donde asegura que lo único que han incumplido es la publicación del decreto de precios públicos, pero que “las universidades sabían desde el 3 de agosto que las tasas serían las mismas que el pasado año”.

Por otro lado, en relación a los estudiantes dice que lo sabían desde el pasado 7 de agosto, eso sí “a los que asistieron porque había algunos que debían de estar de vacaciones, se les informó y si no se han enterado es porque sus representantes no se lo ha comunicado”.

LAS UNIVERSIDADES TIENEN CAPACIDAD PARA DECIDIR LAS DOBLES MATRÍCULAS

La cuestión principal no está tanto en las primeras matrículas, si no en las segundas y siguiente, ya que el precio se multiplica exponencial. Sobre este particular -el más criticado por los alumnos-Martínez expone que son las universidades las que se encargan de las matriculaciones, y son las que deberán decir a qué alumno se le aplica qué tipo de matrícula. Por otro lado, Martínez restaba importancia al cobro de dobles matriculas, porque cree que no son “tantos los alumnos afectados”.

En todo caso, tal fue el volumen de quejas en redes sociales, la universidad se vio obligada a responder, dado que muchas de las críticas iban dirigidas directamente a la universidad. En un comunicado la ULL se defendió afirmando que "el Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias, no ha publicado el decreto de tasas del curso 2020/21", por lo que la universidad se había visto obligada a "aplicar el decreto del año pasado", que no contempla en ningún aspecto esta prórroga.