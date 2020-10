"Si la economía no mejora, el 50 por ciento de la población de Canarias estará bajo el umbral de la pobreza "

El presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, ha alertado este miércoles de la difícil situación que atraviesan las familias del archipiélago que no cuentan con recursos suficientes para subsistir. "Si la economía no mejora, el 50 por ciento de la población de las islas estará pronto bajo el umbral de la pobreza. Nos aproximamos peligrosamente a esa dramática cifra y esto es realmente preocupante", ha lamentado.

La crisis ha triplicado las peticiones de alimentos en la ONG que dirige Febles, obligando a activar un sistema de cita previa, similar al de los centros de Atención Primaria. "Lo único positivo que extraemos de esta emergencia es el control que hemos establecido para seguir prestando nuestro servicio con garantías de seguridad. Todas las personas que demandan ayuda acuden al local de la asociación de manera escalonada, evitando así 'la cola del hambre'que se formaba a altas horas de la madrugada cada jueves. Además, mantenemos la entrega a domicilio en municipios como Guía de Isora, Buenavista o Santiago del Teide", ha subrayado.

En esta línea, ha explicado que "de enero a septiembre, hemos atendido al mismo número de usuarios que en todo el año pasado. Hay miles de familias en un estado de precariedad absoluta porque los padres o las madres trabajaban en la economía sumergida en los núcleos turísticos del sur y ahora se han quedado con una mano delante y otra detrás. No tienen derecho a paro, no pueden acceder a los ERTE y necesitan ingresos para poder salir adelante", ha denunciado.

"Nos llaman por teléfono o nos escriben por WhatsApp desesperados cuando no tienen nada para comer. Yo les respondo que no puedo hacer milagros, pero siempre intentamos llegar donde otros no lo hacen", ha asegurado.

NUEVA AYUDA EUROPEA

Sonrisas Canarias recibirá a finales del mes de noviembre 22 nuevas toneladas de mercancía no perecedera procedentes del programa de ayuda de alimentos de la Unión Europa. "Hemos renovado el convenio hasta 2023 para que puedan seguir llegando paquetes de arroz, macarrones, galletas, atún, judías cocidas, sardinas, tomate frito, galletas, tarritos para bebés, aceite de oliva, leche o batidos de chocolate. Todo nos vendrá bien para lo que se nos viene encima en los próximos meses", ha concluido.