El Echeyde I pone en cuarentena a una clase de 1º de la ESO por el positivo de un alumno

El Colegio Echeyde I, en Santa Cruz de Tenerife, ha comunicado este lunes un caso positivo de COVID-19 de un alumno perteneciente al grupo de 1º E de Educación Secundaria, algo que posteriormente ha confirmado la Consejería de Sanidad.

El caso fue notificado por la Dirección General de Salud Pública al centro concertado, que ha activado el protocolo para estas situaciones. "El alumnado de este grupo se mantendrá aislado en sus domicilios, y por tanto no podrá ir a clase", ha publicado el Colegio Echeyde en sus redes sociales. No obstante, ha aclarado que "esta medida afecta solo al alumnado y no a su familia, quienes continuarán con sus rutinas, extremando las medidas higiénico-sanitarias".

"Es fundamental la responsabilidad de toda la comunidad educativa en la lucha contra la pandemia: el virus convive con nosotros las 24 horas y en todos nuestros ámbitos", finaliza el comunicado, añadiendo que toda la información será comunicada a través de TokApp.