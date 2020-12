El duro pronóstico sobre el coronavirus en Tenerife: "No habrá marcha atrás para evitar el desastre"

La transmisión del coronavirus en Tenerife sigue sin control. Este domingo se ha registrado un récord de contagios desde septiembre: 261 nuevos positivos en la isla del total de 325 de toda Canarias. La presión sobre las UCI va en aumento y es probable que el Gobierno autonómico tome nuevas medidas restrictivas en los próximos días en vista de que la situación sigue empeorando.

Los epidemiólogos llevan semanas advirtiendo del riesgo que tiene Tenerife y a ellos se unen los reponsables de Atención Primaria, los encargados de frenar al virus en primera instancia. La subdirectora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, Ana Darias, publicaba este domingo en su perfil de Facebook un comentario que está siendo compartido por cientos de personas.

Horas antes de que la Consejería de Sanidad hiciese públicos los alarmantes datos provisionales de este día, Darias advertía de que, si se siguen incumpliendo las medidas de prevención, "vamos a convertir esta Navidad en una Navidad negra... ¡y no habrá marcha atrás para evitar el desastre!".

La especialista de Atención Primaria afirma que los datos de este fin de semana son fruto de los efectos del Black Friday, que tuvo lugar a finales de noviembre. Sin contar con el repunte del domingo, eran "casi 200 positivos diarios, con una media de ocho contactos estrechos por cada uno".

Unos datos que previsiblemente emporen cuando se noten los efectos del puente de la Constitución. "Da igual el número de rastreadores que pongamos, los recursos humanos en Atención Primaria y hospitales. Esto ya no es una cuestión de sanidad, se trata de una cuestión de sociedad, de respeto, de conciencia, de solidaridad...", afirmaba, "porque, si no dejamos de hacer fiestas ilegales, de reunirnos más de los permitidos en casa, de no respetar las medidas de higiene y distanciamiento, de no cumplir las cuarentenas; en definitiva, de hacer lo que nos da la gana, vamos a convertir esta Navidad en una Navidad negra...", insistía.