"Dudo mucho que Coalición Canaria vaya a presentar una moción de censura en Santa Cruz este lunes"

El secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, ha descartado en Mediodía COPE que su formación vaya a presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de manera inmediata.

"Si me preguntan si a día de hoy hay algún órgano colegiado del partido en el que se haya tratado este asunto o que lo estemos negociando con otras organizaciones políticas, digo rotundamente que no. No va a pasar el próximo lunes o el siguiente, aunque es verdad que el juego político puede cambiar. Nadie puede adelantar lo que podrá suceder en lo que resta de mandato. ¿Qué va a saber uno lo que puede ocurrir en el futuro?", se ha cuestionado.

En esta línea, ha subrayado que los concejales de Coalición Canaria en la capital tinerfeña solo han planteado ideas por escrito al grupo de gobierno para poder hacer frente a la crisis económica.

"Ha costado que tengan en cuenta nuestras aportaciones a la hora de convocar plenos y trabajar unidos, pero en eso estamos, para colaborar e intentar reconstruir juntos una ciudad en la que miles de personas se están viendo afectadas por el paro", ha precisado.

En cualquier caso, el dirigente de los nacionalistas también ha querido señalar que los comités locales tienen autonomía para actuar libremente en cada municipio, sin necesidad de trasladar sus decisiones a los responsables del partido a nivel insular o regional.

"Una moción de censura se tendría que debatir por la militancia, justificándola con argumentos en un documento que nadie me ha trasladado. Que yo sepa, la asamblea de Santa Cruz no se ha reunido en los últimos meses. Todo son cábalas, hay muchos futuribles y ninguna certeza", ha concluido.