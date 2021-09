El drama de la vuelta al cole: familias de Tenerife dejan de pagar el alquiler para comprar material escolar

El inicio de curso se ha convertido en un auténtico drama para las familias de Tenerife que no pueden hacer frente al importante desembolso económico que representa la vuelta a las aulas. La crisis ha obligado a los hogares con menos recursos a agudizar el ingenio para que los más pequeños de la casa vuelvan al colegio con todo el material escolar en la mochila.

En COPE hemos conocido el testimonio de Nuria, una vecina de Santa Cruz con dos hijos a cargo, que ha dejado de pagar el alquiler para poder comprar libretas y cartulinas.

"Estoy sola con ellos y lo único que tengo son los libros de préstamo, por eso, me he gastado entre 120 y 180 euros. Es quitar de aquí para poner allí porque no tienes otra opción. Mandar a los niños sin nada no es una alternativa. Además, a eso hay que sumar que tengo que darles los desayunos para media mañana", ha relatado.

Raquel, vecina de La Laguna, también vive una situación difícil en este arranque de curso, ya que ha desembolsado casi 200 euros para que su nieta pueda ir al colegio hoy.

"Tuve que comprar los materiales y el uniforme y he tenido que dejar de pagar el alquiler, la luz y el agua para tenerlo todo. Esto es muy complicado porque somos siete personas en casa y solo contamos con mis ingresos, los 320 euros que recibo de la PCI", ha explicado.

La vuelta al cole supone un gasto que oscila entre los 440 euros por alumno en un colegio público, 560 euros en un centro concertado y puede llegar hasta los 1.220 en los centros privados, según los cálculos de las asociaciones de consumidores. Estas cantidades incluirían la ropa, el comedor, el material y el transporte, según informaciones del diario ABC.