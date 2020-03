La Consejería de Sanidad ha informado este sábado de dos nuevos casos por coronavirus en Tenerife. El contagio de una de ellas no se ha establecido y se encuentra en estudio porque, según el departamento regional, ha viajado y ha estado en algunos eventos masivos pero no en las zonas marcadas como riesgo. Se encuentra en aislamiento domiciliario y no presenta síntomas.

El segundo caso es el de una persona que se encuentra hospitalizada y aislada en un hospital de la isla. Presenta síntomas y ha tenido contacto con ciudadanos italianos.

PRIMER CASO EN FUERTEVENTURA

La Consejería que dirige Teresa Cruz ha informado también del primer caso positivo por coronavirus en la isla de Fuerteventura. Tuvo síntomas tras regresar de un viaje a la zona de riesgo en Italia y se encuentra en aislamiento domiciliario.

Por otro lado, una de las cuatro ciudadanas italianas que estaba en aislamiento domiciliario en Agüimes, en Gran Canaria, ha sido trasladada a un centro hospitalario por empeoramiento de sus síntomas.