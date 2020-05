Dos mujeres se bañan en un charco de Tenerife en plena fase 0

A pesar de las numerosas advertencias de las autoridades, hay personas que hacen caso omiso a las medidas restrictivas con motivo del estado de alarma o que las incumplen bajo el pretexto de no conocer las normas.

Una vecina del municipio tinerfeño de Los Silos ha publicado este viernes un vídeo en su cuenta de Facebook en el que se aprecia cóm dos mujeres se bañan plácidamente en el popular charco de los Chochos, uno de los rincones más frecuentados del litoral de la villa.

Ocurrió en torno a las 2 de la tarde y, según cuenta esta vecina en las redes sociales, estuvieron al menos 20 minutos, aunque cuando se marchó ellas seguían disfrutando el agua. "¿Ya se ha levantado el estado de alarma y no me he enterado? ¿Hay alguna excepción que permita bañarse en un charco? La estupidez humana sigue sin tener límites", se preguntaba irónicamente.

Las medidas de la fase 0 de desconfinamiento permiten hacer deportes acuáticos como natación en los municipios que tengan abiertas sus zonas de baño. Es el caso de Los Silos. Sin embargo, está prohibido de momento entrar en el agua con fines no deportivos y, en ningún caso, puede hacerse en pareja.