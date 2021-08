Dos embarazadas ya vacunadas nos cuentan su experiencia: “El único síntoma es la tranquilidad”

El 47% de las mujeres embarazadas en Canarias han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 8% están citadas para recibir la primera dosis. Fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado además este miércoles a la agencia EFE que un 43% de las embarazadas no están vacunadas ni citadas todavía y que un 2% ha manifestado su deseo de no vacunarse.

Con estas cifras sobre la mesa, que dibujan un escenario preocupante en el que casi la mitad de las protagonistas no están vacunadas, el mensaje de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es claro: las embarazadas deben vacunarse, y por tanto, las que aún no tienen cita que se animen a hacerlo a través del 012, de los puntos de vacunación abiertos, de la web canariassevacuna.com y de la aplicación "Mi cita previa".

Hoy, en La Mañana de COPE Tenerife, hemos tenido la oportunidad de conocer la satisfactoria experiencia de dos mujeres, que con 32 y 26 semanas de gestación respectivamente, ya han recibido la primera dosis la vacuna de ARN mensajero, la periodista Wendy Fuentes y la periodista y filóloga Beatriz Palmero.

La comunicadora de la Televisión Canaria fue concluyente en su mensaje: “Para nada he tenido efectos secundarios. Hay que animar a todas las mujeres con toda tranquilidad a que se vacunen, porque desde el minuto uno no he tenido, ningún síntoma, el único síntoma ha sido el de la tranquilidad”. Fuentes añadió que “vistos los datos de contagios y de hospitalización, le pregunté a los profesionales, y me recomendaron que me vacunara con la vacuna de ARN mensajero”.

En esa línea, añadió que “al principio es verdad que había cierta falta de información, por eso yo recibí mi primera dosis hace 20 días. Lo consulté con varios expertos, incluyendo Amós García Rojas, y de hecho la gente me preguntaba por redes sociales. Y Amós me lo dijo claramente: las embarazadas no vacunadas que se contagien tienen 5,4 veces más de riesgo de ingresar y tener una afección grave, por eso espero que muchas mujeres se decidan a vacunarse”









Por su parte Beatriz Palmero nos explicó que “cuando yo quedé embarazada en marzo me correspondía la de AstraZeneca porque yo me dedico a la docencia”, aclarando que “en ese momento el ginecólogo me recomendó que esperara porque no había estudios, siguiendo el principio de prudencia, pero cuando salieron los primeros datos en Estados Unidos y se demostró que no había incidencias en el embarazo y que era seguro, el ginecólogo me recomendó que me vacunara por los datos de contagio que hay en Canarias, valorando el binomio beneficio-riesgo”.

Su mensaje, también es claro y conciso: “No dudé en ningún momento, fui al Santiago Martín y me vacuné. Lo que tengo claro es que desde luego hay que confiar en los médicos, porque yo no he tenido ningún tipo de problema. Puede que haya demasiada sobre información sobre el tema, pero hay que hacer caso a los que saben que son los médicos”.