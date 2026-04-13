Dos años de espera para que un niño de 12 años con escoliosis pueda empezar la rehabilitación en Tenerife: "Es una golfería"

Las listas de espera sanitarias en el archipiélago canario continúan siendo un pozo sin fondo para miles de pacientes. Aunque los datos oficiales presentados por el Gobierno de Canarias celebran una mejora en los tiempos, la realidad para muchos ciudadanos es la de un sistema que no funciona. Actualmente, casi 32.000 personas esperan en Canarias para entrar en un quirófano, mientras que otras 144.000 aguardan para ver a un especialista. Casos como los del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, donde hay pacientes que llevan año y medio esperando una endoscopia, reflejan una situación crítica que los balances oficiales parecen maquillar.

Sin embargo, ha sido el caso de un niño de 12 años, denunciado hoy en COPE Canarias, el que ha desatado una indignación mayúscula. Tras una primera exploración en la que su médico de cabecera apunta a una posible escoliosis, al menor se le ha concedido una cita para una radiografía para el mes de junio, tres meses después de la consulta. De forma aún más alarmante, y anticipándose a un posible diagnóstico, el sistema le ha programado una cita para rehabilitación para el año 2028. Esta demora de dos años para un tratamiento que podría ser crucial ha sido calificada como una "golfería" por parte de Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias

La ‘golfada’ de un sistema bajo sospecha

En Herrera en COPE Tenerife, De la Barreda, que trabajó durante años en una unidad de escoliosis, no ha dudado en calificar las cifras del Ejecutivo canario como "falsas completamente". El experto ha explicado la gravedad de la situación del menor de 12 años, subrayando que a esa edad, la columna vertebral está en pleno crecimiento y cualquier retraso en el tratamiento puede tener consecuencias irreversibles.

De la Barreda advierte que el crecimiento de la columna termina en torno a los 14 o 15 años. Si el niño comenzara la rehabilitación en esa fecha, "su poder de corrección es mínimo". Según el médico, la escoliosis idiopática, la más frecuente, progresa rápidamente durante los picos de crecimiento, entre los 10 y los 11 años. Por ello, esperar casi dos años para iniciar un tratamiento dejaría secuelas con toda probabilidad. "La posibilidad de progresión de esa curva y la posibilidad de que no se corrija en parte esa curva es tremenda", ha sentenciado, añadiendo que incluso podría "llegar a ser quirúrgica".

Es una verdadera golfería lque un paciente con escoliosis espera dos años para recibir rehabilitación" Guillermo de la Barreda Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias

Para De la Barreda, la situación del niño con escoliosis es el epítome de la mala praxis del sistema. "Si este chico va a estar sin control durante dos años esperando a que le digan los ejercicios que tiene que hacer, eso es una "golfería". La crítica se extiende a cómo se presentan las estadísticas: "¿De qué me viene a mí decir 'he bajado la lista de espera'? Oiga, ¿por qué no me explica usted de qué ha bajado la lista de espera? ¿De juanetes? ¿Pero cuánto espera un proceso oncológico?".

‘Prelistas’ y agendas cerradas: las herramientas para maquillar las cifras

El presidente de la asociación ha denunciado las herramientas que utilizan algunas comunidades autónomas, como Madrid y ahora Canarias, a la hora de presentar las estadísticas. Una de las más efectivas son las famosas "prelistas". Con este método, un paciente al que un especialista le indica que debe operarse no entra en la lista de espera quirúrgica oficial hasta que es visto por el anestesista. "Hasta que lo ve el anestesista ha estado esperando un año o dos años, y eso está pasando aquí", ha afirmado.

Otra de las artimañas, según De la Barreda, es el cierre de agendas. Cuando un paciente solicita una consulta y le comunican que la agenda está cerrada, este no queda registrado en ninguna parte. "Ese tendría que estar en lista de espera, pero no está apuntado en lista de espera. Por lo cual, esas cifras que están dando son falsas completamente", ha explicado. De esta forma, miles de pacientes en espera se convierten en invisibles para las estadísticas oficiales que luego presenta la Consejería de Sanidad.

Esas cifras que están dando son falsas completamente" Guillermo de la Barreda Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias

De la Barreda insiste en que el dato relevante no es la lista de espera para un procedimiento concreto, sino la "trazabilidad" completa del proceso. Es decir, el tiempo total que transcurre desde que un ciudadano acude a su médico de cabecera hasta que su problema de salud es resuelto. "Empiezas a sumar, y te encuentras con que el proceso de tu curación te puede tardar muy bien tres o cuatro años. Y esa es la realidad", ha lamentado.

Pacientes de primera y de segunda dentro de las propias islas

Uno de los datos más demoledores expuestos por De la Barreda es la enorme disparidad en los tiempos de espera entre hospitales de distintas islas e incluso de la misma isla. Esto crea, en sus palabras, ciudadanos de primera y de segunda. El caso de las endoscopias es paradigmático: mientras que en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria la espera es de 33 días, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, la cifra se dispara a 540 días. En el hospital La Candelaria, también en Tenerife, la espera es de 200 días.

La situación no es diferente en otras pruebas diagnósticas. Para una ecografía, un paciente del HUC espera una media de seis meses, mientras que uno de La Candelaria tarda tres. "¿Por qué una consejería es incapaz de controlar que todos sus hospitales tengan un rendimiento similar?", se ha preguntado De la Barreda. Estas diferencias, basadas en datos oficiales, demuestran una grave inequidad en el acceso a la sanidad pública dependiendo del lugar de residencia del paciente.