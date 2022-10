El director del SUC dimite por las “carencias” y la “falta de acuerdo” en la gestión

Elías Castro dimitió de su cargo como director-gerente del 112-Servicio de Urgencias Canario el pasado mes de abril después de reconocer que no había coordinación en el servicio. En los micrófonos de Cope Canarias, ha denunciado que hay “procedimientos tecnológicos en desuso y procedimientos de carrera profesional de médicos y enfermeros suprimidos”, por lo que “no daban solución” para un servicio de emergencias que “recibe un millón y medio de llamadas al año”. Además, apunta que hay “recortes salariales a los trabajadores y una inadecuación del personal para las nuevas necesidades” ante el aumento de la población.

Castro recuerda que el 112-CECOES “es la primera respuesta del Gobierno de Canarias a cualquier emergencia que se produzca” en las islas, y que en la actualidad carecen de un “director de recursos humanos”. Además, asegura que ha reclamado “desde el primer día” la contratación de un “director tecnológico para estar dotado de la mejor tecnología”. Estos dos aspectos fueron también desencadenantes para que Castro presentara su “dimisión” por la falta de “vocación” por parte del Gobierno de Canarias.

El aún director del SUC asegura que su contrato laboral establece que tiene que avisar con tres meses de antelación, pero en julio aún no tenía sustituto. Afirma que intentó que el consejo de administración fijase una líneas de actuación y estratégicas pero “no ha habido manera”. De hecho, desde que Blas Trujillo accedió al cargo hasta marzo de este 2022 no se había configurado el consejo. Castro asegura que le ha “transmitido 20 mil veces al señor Olivera [viceconsejero de Presidencia]” que “el presidente del Gobierno pusiera orden entre dos consejeros [Blas Trujillo y Julio Pérez] que no terminaban de configurar el consejo de administración” del Servicio de Urgencias Canario.

Elías Castro alerta de que si no existe un consejo de administración, “difícilmente se puede hablar del futuro y las necesidades de la sociedad” en materia de emergencias. Por eso, ha reclamado que las consejería de Sanidad y Administraciones Públicas, que gestionan conjuntamente el 112, que se pongan de acuerdo para mejorar la coordinación del servicio y evitar la “dejación” de funciones.