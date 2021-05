El director del Instituto de Ciencias Criminológicas cree que "el padre de Anna y Olivia tiene un cómplice"

El dispositivo de emergencias que busca desde el miércoles 28 de abril a Tomás Gimeno y a sus dos hijas, Anna y Olivia, de uno y seis años, por las costas de Tenerife mantiene su actividad con un rastreo que incluye mar, aire y tierra.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Efe que el dispositivo se ha puesto en marcha de nuevo esta mañana, sin poder precisar hasta cuando se prolongará.

La zona de búsqueda se ha ido ampliando desde donde fue hallado el barco del padre frente a la costa de Güímar hasta el litoral de Anaga y posteriormente hacia el sur de la isla.

No obstante, el entorno familiar de las niñas considera que el hombre podría haber huido en algún barco hacia algún punto de Sudamérica o el Caribe, aspecto que no ha sido confirmado por los investigadores, que subrayan que siguen abiertas todas las hipótesis.

El director del Instituto de Ciencias Criminológicas de Canarias, Óscar Díaz, ha explicado en COPE que los agentes de la Guardia Civil deben estar reconstruyendo en este momento todos los movimientos de Tomás Gimeno en los días previos a la desaparición para establecer las diferentes hipótesis sobre el caso.

"Ellos cuentan con mucha información que no trasciende a la opinión pública. Si barajan una posible huida a Sudamérica, quizá hayan encontrado un dato objetivo que les haga pensar en esa teoría. No podemos olvidar que en el ciberespacio se puede localizar el rastro de cualquier actividad sospechosa que haya desarrollado. Yo no descarto que haya cruzado el Atlántico, ya que me parece extraño que haya aparecido el barco a la deriva y la sangre en su interior", ha señalado.

Óscar Díaz también ve factible que el padre de las niñas se encuentre oculto con ellas en algún lugar de Tenerife. "No es descabellado pensar esto, pues cada vez es más frecuente que los delincuentes no profesionales simulen escenarios falsos para despistar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y enmarañar. Podría ser una hipótesis porque las cámaras del puerto no captaron a las pequeñas", ha destacado

En esta línea, el director del Instituto de Ciencias Criminológicas de Canarias ha querido dejar claro que Tomás Gimeno tuvo que contar con ayuda para llevar a cabo su plan y no dejar ningún cabo suelto.

"Sería muy raro que que no haya recurrido al auxilio de alguien. Debe tener un refuerzo, ya que es muy difícil ejecutar un secuestro de dos menores. Hay que tener en cuenta el despliegue policial, judicial y mediático que tiene encima, por eso, dudo mucho que lo haya podido hacer en solitario y sin experiencia", ha aseverado.

En este mismo sentido, ha recordado que la ley prevé condenas muy duras para las personas que ocultan o entorpecen la labor policial. "Es una cuestión importante que se debe difundir, puesto que se trata de un ilícito penal que no se castiga de manera blanda. Los jueces suelen imponer penas privativas de libertad e inhabilitación para empleo público", ha relatado.

Por último, Óscar Díaz ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de aportar información a los investigadores. "Muchos casos avanzan por las comunicaciones de personas que han visto algo que resulta sospechoso. En caso de duda, siempre es mejor comunicarlo para que los agentes lo filtren, incluso grabar o sacar una foto con el móvil puede ser bastante útil", ha indicado.

Cabe destacar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Güímar, que ha abierto diligencias por un presunto caso de secuestro parental y que ha declarado secreta la investigación, decretó una orden de búsqueda internacional de Tomás Gimeno.