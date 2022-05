El director de Bambones avisa: “Ya sentimos la ilusión, llega el concurso y huele a carnaval”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022 está ya a la vuelta de la esquina, y una de las citas siempre más esperadas es el concurso de murgas. Este año seráun concurso diferente, en pleno mes de junio. Las fases se celebran el 13,14 y 15 de junio, y la final el viernes 17. Eso sí, con la baja de 6formaciones, y especialmente, con un solo tema en la fase y en la final, por lo que cada murga dispondrá de solo 20 minutos para su actuación.

Ya en la cuenta atrás, el director de Bambones Primi Rodríguez, ha confesado en COPE Canarias que en la murga “se palpa la ilusión, porque ya huele a carnaval”, y es que“ya hay ambiente, se habla en los medios de comunicacion, se habla del concurso, se habla en la calle, y eso va creando una ilusión de que llegue ya y de que vamos tener un concurso, algo diferente, pero lo vamos a tener”.

Aún así, el veterano director reconoce que “es verdad que la sensación es un poco diferente”,y aclara que “se asemeja bastante al de febrero, pero como el de febrero no va a ser”. En ese sentido, Primi Rodríguez apunta que “por las ganas sí, pero esa magia que tiene febrero, no la tiene junio. El carnaval es febrero, y es esa sensación de que acaba la Navidad y llega el carnaval”.

En cualquier caso, apostilló que “me quedo con febrero, pero entiendo que era necesario hacer este carnaval”.

En cuanto a cómo ha afectado la pandemia al ritmo de los ensayos estos últimos meses, el director de Bambones confesó que“somos el reflejo de la sociedad, y hemos tenido aproximadamente 6 o 7 positivos, pero se han cumplido los protocolos, y hasta que no dieran negativo no podían volver a ensayar”. Pero en general, “todo ha ido con bastante normalidad y no ha habido retrasos”.

Rodríguez explicó que este año ensayar el repertorio ha sido más sencillo ya que solo son dos temas, “ y ya tenemos el repertorio completo y ahora es repasar y repasar”. De cualquier manera reconoce que se ha producido situaciones no habituales en invierno, como “cambios en las horas de ensayo por el playoff del Tenerife o componentes que pueden faltar por estar de viaje en junio”.