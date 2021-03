El Diputado del Común dice que el Estado debe permitir que los inmigrantes viajen a la Península

El Diputado del Común, Rafael Yanes, pedirá hoy al Defensor del Pueblo que visite el campamento de Las Raíces para analizar las condiciones y el cumplimiento de los derechos humanos en estas instalaciones tras las denuncias de los usuarios del centro.

"Un grupo de inmigrantes me ha mostrado su malestar por el estado y las deficiencias de este espacio, el trato policial y la incertidumbre de no saber si serán deportados a sus países de origen. Voy a dar traslado de manera inmediata de estas quejas. Es fundamental que podamos averiguar si el recinto es adecuado y se está respetando la ley, por eso, voy a solicitar la presencia del Defensor del Pueblo, ya que nosotros no enjuiciamos previamente", ha explicado en COPE.

En esta misma línea, Rafael Yanes ha subrayado que el modelo de acogida que ha puesto en marcha el Estado para hacer frente al repunte migratorio es francamente mejorable.

"No hemos aprendido nada de la crisis de los cayucos de 2006 porque no se han previsto las instalaciones necesarias. Lo lógico sería apostar por un modelo de pequeños centros distribuidos por todo el territorio. Además, no podemos olvidar que los inmigrantes quieren continuar su viaje a la Península o a Europa, pues tienen familia en esos lugares. Está claro que el Gobierno central debe respetar ese deseo y no dejarles encerrados en el archipiélago. Esto ya lo ha dicho el Defensor del Pueblo, y la negativa de los ministerios afectados va a en contra de las normas, por ello, confío en que pronto haya una rectificación", ha concluido.