"Es difícil que podamos comprender el drama humano de los inmigrantes que llegan a las islas"

El sacerdote José Félix Hernández, más conocido como el Padre Pepe de Añaza, ha hecho en Mediodía COPE un llamamiento al sosiego y la calma ante el repunte en la llegada de inmigrantes a las islas en las últimas semanas.

"Estamos en una situación muy compleja, pero da la impresión de que hace falta más organización por parte de las administraciones, aunque es cierto que nunca se está preparado del todo para hacer frente a un fenómeno de estas características", ha aseverado.

En esta línea, ha recordado que "la sociedad tiene la obligación y el deber de tratar como se merecen a unas personas que han abandonado su tierra en busca de un futuro mejor. Además, las instituciones tienen que encaminar esto de una manera constructiva para que no se piense que están dejados de la mano de Dios".

El Padre Pepe también ha querido destacar que los jóvenes que arriban a nuestras costas no son ajenos al bienestar que se disfruta en Europa y se marcan el continente como un objetivo priotario desde pequeños. "El Norte se convierte en su meta, ven que hay unos ciudadanos que viven bien y su sueño es alcanzar nuestra tierra. Los chicos, sobre todo a partir de los 12 años, tienen que dejar su hogar para contribuir económicamente al sostenimiento de la familia", ha explicado.

El sacerdote asegura que los inmigrantes no son conscientes de la realidad hasta que se suben en la patera y sufren las penurias de una travesía dura, en la que, en ocasiones, pierden a sus compañeros de viaje. "Su pena es cuando llegan y se dan cuenta de que no es fácil, ya que es muy complejo encontrar un hueco. Las experiencias que nos cuentan son dantescas. Tenemos un grupo que llegó en octubre tras nueve días de travesía, al quinto se quedaron a la deriva sin agua y encomendados al de arriba hasta que, en su caso en particular, tuvieron la suerte de ver un barco que dio parte a Salvamento Marítimo. El drama humano que viven es difícil que nosotros podamos comprenderlo", ha señalado.

En este mismo sentido, ha pedido a la ciudadanía que recuerde que Canarias es un pueblo de acogida que en el pasado tuvo que emigrar. "Todos tenemos que hacer memoria para que no se produzcan episodios de racismo que no se pueden tolerar. Los gobiernos tienen que encontrar fórmulas de apoyo, favoreciendo el traslado de estas personas a otras regiones donde no haya tanta presión migratoria", ha concluido.

El Padre Pepe preside la Fundación Canaria Buen Samaritano que acoge en la capital tinerfeña a jóvenes de Gambia, Guinea Conakry y Senegal que están a la espera de regularizar su situación legal en España.

Los inmigrantes aprenden español y reciben clases de informática y otras materias en las instalaciones de esta ONG. Además, cuentan con espacios de esparcimiento e incluso un huerto propio en el que cultivan sus propios alimentos.