30 días sin Anna y Olivia: "Tomás es incapaz de hacerles daño porque son los ojos de su vida"

Cuando se cumple un mes de la desaparición de Anna y Olivia, su madre, Beatriz Zimmermann, ha escrito una nueva carta en la que afirma que hace cuatro semanas "que el tiempo se detuvo" y "cada día aumentan las ansias" de tenerlas junto a ella.

Beatriz sostiene que la confianza en su regreso es lo que la mantiene "fuerte y optimista" y añade que, desde la desaparición de sus hijas, "es un día a día lleno de ilusiones y a la vez de miedos, pero con algo firme e imborrable", su amor por ellas y su certeza de que volverán con su madre.

Un mes de angustia, incertidumbre e incansable búsqueda de Anna y Olivia Las esperanzas en que la investigación no acabe encallando están depositadas en el sonar y el robot submarino que llegarán a final de semana a Tenerife Santa Cruz de Tenerife 27 may 2021 - 07:23

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, subrayando que, en este momento, no existe ningún indicio que apunte a un desenlace fatal de esta desaparición.

"La realidad mantiene la hipótesis de que las niñas están siendo cuidadas por su padre, ya que así se lo manifestó a la madre de las menores la fatídica noche. Todo el mundo nos dice que ama a sus hijas y que tiene una personalidad luchadora. Además, no hay restos biológicos ni sangre que nos indique que debamos pensar de otra forma. Estamos agarrados a la esperanza, pero de forma real y analítica", ha aseverado en COPE.

En esta línea, Joaquín Amills ha destacado que el secuestro de Anna y Olivia fue totalmente premeditado. "Lo que hizo Tomás no fue imprevisto, lo tenía planificado hasta el último detalle desde hace meses, por eso, es difícil encontrarlos. Lo bueno sería que nuestros mensajes le lleguen y ponga fin al sufrimiento de todos. Está claro que ha cometido un grave error, pero no hay nada que no se pueda resolver", ha afirmado.

El presidente de SOS Desaparecidos también ha reiterado que Tomás Gimeno es incapaz de hacer daño a sus dos hijas. "Es imposible porque son los ojos de su vida. Y hay que tener muy presente que la persona que quiere suicidarse no se preocupa de traspasar un coche o de dejar el perro a sus padres. Si quieres acabar con tu vida, no piensas en quedar bien con nadie", ha precisado.

Por último, Joaquín Amills ha querido valorar la incorporación del buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' al dispositivo de búsqueda de las pequeñas. "Esperamos que suceda como con los perros que buscaron pistas en la casa o la lancha. Es estupendo que venga este barco y podamos descartar que están en el mar, pues así podremos llegar a lo que puede ser ", ha concluido.