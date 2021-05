20 días sin Anna y Olivia: "La búsqueda de las niñas podría prolongarse bastante tiempo"

La Guardia Civil está inspeccionando de nuevo este lunes la vivienda de Tomás Gimeno, desaparecido junto a sus hijas, Anna y Olivia, el pasado 27 de abril. Hace 20 días que no se sabe nada de ellos y, hasta el momento, los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis.

El criminólogo Félix Ríos ha señalado en COPE que los secuestros parentales suelen prolongarse si no hay una resolución rápida en las primeras 24 o 48 horas. "Si no se detiene al progenitor o se encuentra a los menores, el caso puede alargarse bastante tiempo, tanto la investigación como la búsqueda de los menores. Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, creo que esta investigación tiene todo el aspecto de que será a largo plazo y que nos va a tener en vilo en los próximos meses, ojalá que no, pero tiene toda la pinta", ha asegurado el especialista.

Así, Félix Ríos ha querido subrayar que es habitual que la Guardia Civil no esté centrada ahora mismo en una sola línea de trabajo. "Es protocolario que, en las actuales circunstancias, se analicen todas las posibilidades. Es factible que Tomás pueda estar en Tenerife, aunque yo lo veo complicado. Por lo poco que sabemos, no es una persona planificadora, más bien todo lo contrario. Además, hay que tener en cuenta que no basta con tener dinero, también es preciso preparar esta acción con sigilo y cautela", ha aseverado.

En este mismo sentido, el criminólogo ve muy probable que Tomás Gimeno haya contado con el apoyo de una o varias personas a la hora de llevar a cabo el secuestro de Anna y Olivia. "Es difícil que esto no se vea en los movimientos que la Guardia Civil está analizando. Es complejo que alguien no se vaya de la lengua por la trascendencia y la alarma que ha generado este suceso en la opinión pública", ha afirmado.

Por último, Félix Ríos ha querido destacar que la desaparición de las pequeñas puede haberse estado fraguando desde que se produjo la ruptura familiar el año pasado. "Había contratado un detective privado, pero no por temas de la custodia de sus hijas, aparentemente fue solo para hacerle seguimiento a su expareja, y todo por los celos que sentía", ha concluido.