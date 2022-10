Detenido por dormir en Puerto Naos: "Le dije a la Guardia Civil que iba a pernoctar y no me lo prohibieron"

El malestar de muchos vecinos de Puerto Naos y La Bombilla por no poder acceder a sus casas debido a alta concentración de gases tóxicos derivados del volcán de La Palma sigue en aumento. Y lo hace hasta tal punto que la Guardia Civil ha tenido que detener a uno de ellos por pasar la noche en su casa.

Luis ha contado lo sucedido en los micrófonos de COPE Canarias. Alega que cuenta "exactamente con el mismo medidor de gases que tiene el Cabildo" y que en su zona "no hay gases". Alude a "meses de presiones" por parte de los Servicios Sociales de la corporación insular para abandonar el hotel de Fuencaliente donde se hospeda forzosamente desde la erupción, por lo que decidió ir a Puerto Naos.

"Entré por la mañana e informé a la Guardia Civil, que me pidió el DNI y me explicó que la recomendación era no entrar, pero que podía hacerlo bajo mi responsabilidad. Tuve que regresar a buscar las llaves y al final volví por la tarde, cuando ya había cambiado el turno de los agentes. En ambos casos les dije que iba a pernoctar", asegura Luis.

Este vecino de Puerto Naos insiste en que "en ningún momento se me prohibió entrar", pese a que fue detenido al día siguiente por "desobediencia grave". "Los agentes fueron súper amables, en el coche empezó a pitar el medidor de gases y les dije que estaba más a salvo en mi casa que ahí, y se rieron. En cualquier garaje de Los Llanos mides y te revienta el medidor", añade.

Pero el asunto no acabó ahí. Al salir del calabozo, volvió a su piso de Puerto Naos a recoger sus pertenencias, accediendo sin problema. "Lo único que me dijo la Guardia Civil es que no me quedara a dormir", señala.

Luis puntualiza que no niega que haya gases en algunos puntos de Puerto Naos y de La Bombilla, "pero en mi zona no". "Si realmente estaban tan preocupados por mi saludo, ¿por qué lo primero que hicieron tras detenerme no fue llevarme al hospital a hacerme análisis?", se pregunta.