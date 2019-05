Si en estos días usted ve a los famosos hidroaviones del Ejército del Aire, no se alarme, no hay, afortunadamente, ningún incendio cerca, sino se trata de la visita de dos hidroaviones, en concreto, dos Canadair CL215T que se encuentran desde el pasado lunes recorriendo las Islas, su orografía, y conociendo los mejores lugares del Archipiélago para sus ya famosos amerizajes. Por los micrófonos de La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, pasaba el comandante-instructor Juan José Enríquez, del 43 grupo del que ha destacado la importancia de estos entrenamientos “son los que nos permiten saber las mejores zonas para cargar agua, con los sitios de menos viento, ya que en Canarias lógicamente, no hay embalses”.

Sobre la tensión que sufren los tripulantes en medio de un incendio, asegura el comandante que “es complicado, la verdad es que es desolador ver desde arriba un incendio, porque es un desierto donde ya no hay vida”.

Por otro lado, asegura que “en condiciones de buena mar, es decir, hasta olas de medio metro, podemos cargar 6.000 litros de agua en apenas 12 segundos, pero esto no siempre es así, y tenemos que ir a un aeropuerto, donde gracias a la UME conseguir rellenar de agua, pero el tiempo en este caso es de 20 minutos”.

Audio

“No es operativo tener un hidroavión permanentemente en Canarias”

En cada una de las ocasiones que un incendio forestal asola las Islas, son muchas las voces que comentan la imperiosa necesidad, según criterios que nunca han compartido los técnicos, y a los que se suma el comandante “cada incendio es distinto, pero en Canarias trabaja el helicóptero Kamov que tiene una carga de unos 4.500 litros, y es el medio idóneo, ya que puede cargar en cualquier sitio, y lanzar en estático”.

En apenas un mes empieza la campaña de verano donde, una vez más los hidroaviones del 43 grupo estarán vigilantes.