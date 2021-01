Desde el Instituto de Enfermedades Tropicales advierten que “la cepa sudafricana es mucho más peligrosa"

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado que la variante británica del coronavirus ha llegado al archipiélago, obteniéndose 49 casos positivos de las 100 muestras sospechosas, 34 d ellos en la isla de Tenerife. Una circunstancia que genera cierta alarma social por la mayor contagiosidad que ha demostrado tener esta mutación del virus.

Sobre esta circunstancia, se pronunció hoy en La Mañana de COPE Tenerife el director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna Jacob Lorenzo Morales, quien explicó que “los virus suelen mutar bastante, y es normal que vaya modificando su genoma a lo largo del tiempo”. Sobre esa característica de ser más contagioso, el experto aclaró la causa: “Los estudios nos dicen que el virus, ha mutado para fijarse mejor al epitelio de las células del aparato respiratorio, por lo que le da una mayor tasa de contagio como estamos viendo en el Reino Unido”.

La variante británica del coronavirus está en Canarias: 49 casos y 34 en Tenerife En el cómputo de la isla se incluyen los casos del brote detectado en La Palma en diciembre Santa Cruz de Tenerife 26 ene 2021 - 18:55

Sin embargo, para valorar si la enfermedad que provoca el virus es más grave, Lorenzo Morales cree que “hay que esperar para verlo”. Lo que sí tiene claro es que “al ser más contagiosa, hay un mayor número de personas que tienen que ingresar en UCI como estamos viendo en el Reino Unido. Lo que hay que ver es que el número de camas disponibles va disminuyendo”

Pero además, el director del Instituto de Enfermedades Tropicales fue concluyente sobre otras cepas que también han surgido, como la sudafricana: “En la cepa británica según nos dicen los últimos estudios, la protección de las vacunas sigue siendo bastante alta, pero donde sí parece que hay mucha preocupación es con la cepa sudafricana, porque la inmunidad generada por la vacuna no es tan alta. Yo me preocuparía mucho más de la cepa sudafricana que de la británica, porque las vacunas no protegen tanto contra esta última”.

Insistido sobre este asunto, Jacob Lorenzo añadió que “me preocupan las dos, pero me preocupa mucho más la sudafricana porque además tiene más capacidad de contagio, aunque tampoco sabemos cómo se va a comportar la británica”.