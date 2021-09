“Desde el domingo esto es un infierno, parece que estás en una película”

Perder la casa donde has crecido y has pasado tu niñez en pocos segundos. La casa que tus bisabuelos dejaron en herencia a tus abuelos, y estos le dejaron a tus padres, y en la que han quedado enterrados los recuerdos de una vida. Ver desaparecer por entero el barrio en el que te has criado y las casas de todos tus amigos.

Esa es la terrible experiencia por la que ha tenido que pasar la familia Rodríguez Calero, con su finca situada en la urbanización El Paraíso en el municipio de El Paso.

Hoy nos lo ha relatado en La Mañana de COPE Tenerife y COPE La Palma, el periodista de Televisión Canaria, Willy Rodríguez Calero, cuya familia es la protagonista de esta historia. Emocionado, Willy nos cuenta que empezó al ver algún video de lo ocurrido “y tuve que parar, no pude seguir viendo la escena”.

Nuestro protagonista se enteró en cualquier caso, en una emisión en directo: “Dio la casualidad que estaba entrando en directo en Televisión Canaria y que pincharon un plano aéreo y vimos como la lava pasaba por delante. Lo vio toda mi familia”

Calero reconoce que “es difícil poner un adjetivo cuando lo vives en primera persona”, enfatizando que “lo hemos perdido absolutamente todo, pero te puedo decir que desde el domingo esto es un infierno. No sabes lo que está pasando, parece que estás viendo una película o un mal sueño”

Las pérdidas no se reducen solo a la vivienda, ya que “lo hemos perdido todo, incluyendo las viñas, las huertas, todo por lo que mis padres han pelado toda su vida. Imagínate como están, la sensación de impotencia de tristeza y de pena es muy difícil explicarla, ha desaparecido hasta el colegio donde estudié. En un incendio se pueden reconstruir las casas, o recuperar los cultivos pero esto te cambia la vida, pierdes la propiedad que tenías”.